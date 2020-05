“A los 22 años descubrí que era gay, porque me creía que era impotente”

Se encuentra en una casa distante a tres kilómetros del centro de Bolívar. Ahí está alojado, cumpliendo la cuarentena debido a la pandemia por el coronavirus, Facundo Imhoff, el voleibolista que se declaró homosexual con lo que rompió el molde a ser el primer deportista argentino profesional en proclamar públicamente ser gay.

Son cerca del mediodía, Imhoff acaba de limpiar y ordenar la casa, mientras que se prepara para cocinar carne al horno con papas, que será el almuerzo del día. A más de 355 kilómetros de nuestra ciudad suena el celular de Facundo. Atiende, los intercambios de saludos correspondientes y comienza la charla con este medio.

“Me encuentro en Bolívar circunstancialmente, ya que me quedé varado como consecuencia que estaba jugando la Liga de Vóley para el equipo de la ciudad y debido a la cuarentena no pude retornar a mi pueblo, en Santa Fe, teniendo en cuenta que la competencia fue declara por concluida por la pandemia”, comenzó diciendo Imhoff.

La Liga Nacional masculina de vóley fue declarada desierta al igual que la femenina por lo que este año no habrá campeón por primera vez en la historia de dicha competencia. Bolívar, el club multicampeón que “gerencia” Marcelo Tinelli, se encontraba clasificado para las semifinales junto a Ciudad Vóley, Gigantes del Sur y UPCN de San Juan.

Imhoff tiene una rutina diaria. Durante la mañana desayuna y después se encarga de hacer la rutina de entrenamientos que planificó el profe de Bolívar. Almuerza y por la tarde ocupa su tiempo en diferentes cursos “online”, que se anotó desde que comenzó la cuarentena por la pandemia por la propagación del virus Covid-19; mientras que la noche suele mirar alguna película después de cenar.

“No me afecta la cuarentena. Es verdad. Antes de venir a jugar a Bolívar participé de la Liga de vóley de Rumania. Viví solo nueve meses. Afuera hacía 16 grados bajo cero. Adónde iba a salir. Iba de mi casa al entrenamiento y del entrenamiento a mi casa. Además la sociedad rumana, por su propia forma de ser, no es muy sociable”, remarcó Imhoff.

Facundo nació hace 31 años en Franck, un pueblito de 7 mil habitantes ubicado a 25 kilómetros al Oeste de Santa Fe en plena zona agrícola de esa provincia. Ahí se crió junto a sus padres Omar y Graciela (la mamá es catequista y “mano derecha del cura”, como dice él) y sus dos hermanos: Cristian, que también juega al vóley, y Micaela, psicóloga, que vive actualmente en Rosario.

Mide 2,02 metros por lo que no pasa desapercibido. Comenzó a jugar al vóley a los 9 años en un club de su ciudad, porque según el propio Imhoff comentó que “era malo para el fútbol”. Creció y se desarrolló. Integró los mejores equipos del país. Actuó en Ligas del exterior y con el seleccionado argentino obtuvo la medalla dorada en últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Le habría gustado estudiar psicología, pero los tiempos con el deporte no eran compatibles.

Facundo tuvo novias, pero hace ocho años tuvo una crisis consigo mismo. Empezó a lesionarse en forma reiterada algo que no era normal por lo que empezó a replantearse una serie de cosas. No sabía si lo que le pasaba era por el vóley propiamente dicho o había otras causas detrás de esa situación que le tocaba atravesar en ese momento.

“Estaba de novio con una mujer y me empecé a preguntar qué hago con ella, si me gustaba o no. En ese momento llegue a pesar que era impotente más allá de mi sexualidad, pero nunca que era gay. Además bajé mi rendimiento a causa de las lesiones. Estaba confundido, en crisis, dejé de jugar por un par de meses y ahí empecé cuestionarme qué me estaba pasando más allá del vóley”, sostiene en la charla Imhoff.

Más adelante contó que “contacté con Ángeles que fue mi mejor amiga desde los cinco años. Ella me dijo que lo mío podía estar relacionado con la sexualidad. Le dije que era imposible, porque era bien macho. Me sugirió que abra la cabeza, pensara y repensara. Ella es lesbiana y ya estaba en el ambiente y podía ver lo que yo no podía observar. Con la mentalidad de pueblo ni se me pasaba por la cabeza que pudiera ser gay”.

“Ángeles fue mi mayor apoyo -siguió diciendo-, ya que me conocía de toda la vida y una vez me dijo ‘Facu se te re nota que sos puto’ en medio de risas. Me puse a pensar, y ahí me di cuenta que la mano venía por ahí sin que yo me diera cuenta. Lo tomé como un alivio. En ningún momento lo viví como un problema. Sí, a nivel deportivo, me jugaba a tener algún inconveniente”.

Al respecto, Facundo continuó diciendo que “en el momento en que yo acepto mi sexualidad lo viví como un desahogo. Deje de lesionarme, empiezo a mejorar el rendimiento deportivo. En definitiva, arranco a sentirme mejor conmigo mismo. Ahí decido contarlo y no tenía sentido ocultar algo que yo vivía con alegría”.

Primero se los contó a sus hermanos, después a sus mejores amigos del pueblo y por último a sus padres. “Creo que fue el momento más duro al decirle a mis viejos, no por mí, sino por ellos. Desde ese momento nunca más hablamos del tema con mis papás; aunque respetan mi decisión”, resaltó.

Claro había que contárselos a sus compañeros de equipo. En ese momento estaba jugando para Lomas Vóley. Facundo comentó que “estaba llevando una doble vida y eso me afectaba. En los días de semana empecé a ir a boliches gays con Ángeles; mientras que los fines de semana concurría a locales comunes con gente hetero con mis compañeros de equipo y si me tenía que chapar a una chica, me la chapaba por el simple hecho de disimular, pero no me pasaba nada. Además tuve mi primera pareja, un chico de mi misma edad, era un gasto de energía enorme guardar ese secreto”.

Facundo relató que en un viaje a Lomas, después de jugar un partido, decidió contárselos a sus compañeros de equipo. “Fue como una bomba que se esparció por todo lados, ya que no había un jugador de vóley que contara que era gay. Pero ellos lo asumieron bien, porque se los conté de buena manera. Me sentí otra persona. Era feliz. Además, yo soy un tipo muy jodón y siempre se hacen chistes, pero cuando alguno se bardea, que a veces suele suceder muy pocas veces, le pongo un freno para que no se vaya de mambo y todo bien”.

Con relación al mundo del deporte dijo que “cuando se lo comentó a las primeras personas, al margen de mis compañeros de equipo, lo hice con cierto recelo, con temor, pero después me dije, por qué si soy como soy. Y fue. Siempre se cuenta que hay discriminación y, la verdad, es que yo no la pasé mal. Muchas veces las preguntas parten desde la ignorancia, del desconocimiento. Por ejemplo, temas íntimos, de la cama y siempre que te pregunten con respeto es válido y es necesario aclarar porque estamos en un proceso de aceptación del tema”.

En cuanto al público, Imhoff contó que siempre lo han tratado bien. “Una sola vez, en una semifinal de un torneo, me gritaron cosas ofensivas desde la tribuna y yo elegí tomar una actitud distinta. Lo que hice fue moverles el culo y cagarme de risa. Cuando terminó el partido, que lo ganamos, hubo hinchas que se acercaron a pedirme perdón. Cada uno reacciona según la personalidad que tiene y hay que saber que esas cosas van a pasar. Estaba seguro que en algún momento me iba a suceder y, tal vez, me vuelva a suceder. Esto es un proceso y hay personas que no tienen poder de comprensión y de empatía con el otro. Yo recibí el apoyo de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais,​ Bisexuales y Transexuales), que se contactaron conmigo y mantenemos el contacto permanente. Eso ayuda importante”.

Facundo aclara que está soltero. “Hace un año y medio que no tengo pareja. A lo largo de todos estos años tuve tres y cada uno me dejó su experiencia”. A todo esto, el basquetbolista Sebastián Vega hace un mes confesó que era homosexual. “Si con Sebastián comencé a charlar hace dos años. En ese momento me encontraba jugando en Francia y me comentó lo que le pasaba -agregó- y era lo que también me sucedía a mí con las lesiones. Por eso me puso muy contento que haya tenido la valentía de decirlo”, añadió.

Y en lo periodístico cuándo explotó la bomba. “La primera vez que lo dije fue en un diario de Rosario, pero pasó como una cosa al pasar. Hasta que en un portal de noticias salió una nota hablando de mi homosexualidad. Ese día coincidió con que ganamos la medalla dorada en los Panamericanos de Lima del año pasado. Tomó una trascendencia enorme y al otro día, me acuerdo, estaba sentado como invitado al programa de televisión de Verónica Lozano”, detalló Facundo.

Por último y al ser consultado sobre si en el futuro se proyecta como un activista de los derechos de diversidad de género respondió que “si bien no milito en las organizaciones con el solo hecho de dar una nota como esta estoy trasmitiendo y dando a conocer que no tiene nada de malo decir que uno es gay. Creo que tiene que ver mucho con esta generación, pero en las que vienen seguramente será algo natural, pero siempre digo que todos nos tenemos que cuidar a la hora de tener relaciones sexuales seamos homosexuales o heterosexuales. Eso es lo más importante”, cerró Imhoff aunque dejó un pequeños detalle al comentar que “hay estudios y estadísticas que corroboran que entre diez persona una es gay. Imaginate que si no habrá muchos más en el mundo del deporte, que están encerrados en el closet y no se animan a salir”, concluyó.