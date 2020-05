“Todo volverá en forma progresiva, hoy la obligación pasa por salvar vidas”

Cuenta la historia que fue la principal inspiradora para que el seleccionado argentino de hockey femenino tenga hoy un sello particular y se haya ganado el respeto a nivel internacional como Las Leonas. Inclusive se comenta que fue la creadora del logo que el conjunto nacional lleva en la camiseta.

Ella misma se encargó de minimizar dicho relato al comentar que “el logo lo creamos entre todas las integrantes del equipo. Me lo adjudicaron a mí, porque me gustaba dibujar. La realidad es que ese es un símbolo del seleccionado, era lo que sentíamos que representábamos cada una de nosotras”, comenta la protagonista de esta nota.

Se trata de Inés Arrondo, la actual Secretaria de Deportes de la Nación y ex integrante del seleccionado argentino de hockey. Dueña de una garra impresionante, la delantera pertenece a la primera generación de Las Leonas. Jugó desde el 1997 hasta 2005 (127 partidos internacionales y 14 goles) y entre otras fue compañera de Lucha Aymar, Vanina Oneto, Mechi Margalot, Magui Aicega, Karina Mazotta, Cecilia Rognoni y la platense Laura Maiztegui.

En la actualidad, Inés Arrondo (42 años) ocupa la oficina privada, que se encuentra dentro del mismo CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en el barrio porteño de Nuñez.

“Es extraño ver de esta manera las instalaciones del CeNARD. Vacías y sin atletas, pero ahí es como que uno toma realmente conciencia de lo que está pasando en todo el mundo con el coronavirus”, dice Inés Arrondo en el diálogo exclusivo que mantuvo con este medio.

Arrondo, es la primera mujer que ocupa ese cargo, y fue convocada por Alberto Fernández para cumplir esa función. “Me causó un gran orgullo que el Presidente me llamara para ocupar este cargo. Es un honor para mí aportarle el granito de arena para el deporte de mi país desde esta área, cuando tanto me dio para mi formación deportiva”, continuó diciendo la ex Leona.

Corría 1997 cuando Inés pisó por primera vez las instalaciones del CeNARD. Esa chica de 19 años llegó en su bicicleta con todos los sueños a cuestas. Hacía poco “Ney” -como la conocen sus amigas- había desembarcado en la ciudad de Buenos Aires, desde su Mar del Plata natal, para estudiar el profesorado de Educación Física en el Instituto Romero Brest, que funciona en el predio; mientras que Saint Catherine fue el club que la cobijó en el ámbito metropolitana como jugadora de hockey.

Inés siempre tuvo interés por todo lo relacionado al deporte y mientras que participó del seleccionado argentino fue líder y referente de Las Leonas. Se inició en el club de toda la vida, Universitario de Mar del Plata. “Soy hija deportiva de los programas barriales de mi ciudad. Mi primer acercamiento al deporte fue a través de la Sociedad de Fomento de Caisamar. Lo significativo e importante que fue para mí, que me atrapó en ese momento y nunca más lo abandoné”, recalcó.

Más adelante, Arrondo añadió que “el deporte se encarga de entrenar a la persona en la toma de decisiones rápidas. Por ejemplo cuando se tiene el arco adelante o la posibilidad de dar un pase a la derecha o a la izquierda esa determinación hay que tomarla en una fracción de segundos. Además se forja el carácter. En lo que respecta a mí, el hockey me dio la posibilidad de ser parte de infinidad de equipos a lo largo de toda mi carrera. Ejercité capacidades de convivencia, y de poder llevar adelante objetivos comunes. Es una herramienta que enriquece desde todos los aspectos”.

Al dejar de jugar al hockey, Arrondo se involucró en la escuela del Ente Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredón (Emder); y entre 2010 y 2017 coordinó un programa de la Secretaría de Deportes marplatense, orientada al crecimiento de quince barrios. En 2017, fue candidata a senadora bonaerense por el Frente “Cumplir”, la fuerza política creada por Florencio Randazzo, donde el propio Alberto Fernández era el jefe de campaña.

“Ser la primera mujer Secretaria de Deportes de la Nación tiene un significado especial para nuestro género. Porque no soy yo sola la que está ocupando este lugar, sino que es una lucha de todas por tener las mismas posibilidades de participar, y de ocupar espacios de toma de decisiones. Es un desafío extra por el hecho de ser mujer, justamente por cómo están expuestas las estructuras sociales. Todavía falta mucho por cambiar. Sobre todo en comisiones directivas de los clubes y espacios dirigenciales. En ese sentido la mujer está muy postergada”, dice la funcionaria que se define como feminista.

Como quedó dicho, el Presidente de la Nación la conoce muy bien y todo el trabajo que ha desarrollado en el ámbito deportivo como así también su voluntad por superarse. “Estaba en mi casa doblando ropa y me mandan un WhatsApp. Era Alberto (Fernández). Después me llamó y me convocó a su búnker de Puerto Madero para charlar personalmente. Fui y me contó lo que tenía pensado, cuál era el lugar que quería que ocupara, pero además lo que deseaba para el deporte nacional que era darle la importancia de lo que representa para el desarrollo humano. Le estoy muy agradecida al Presidente porque fue un gran reconocimiento hacia mí, pero también para las mujeres en general”, recalcó Arrondo.

La mamá de Julián (13) y Camilo (7) desarrolló una carrera deportiva brillante. Entre 1997 y 2005 representó a la Selección Argentina de hockey sobre césped. Además del título mundial de Perth 2002, fue doble medallista olímpica (Plata, en Sydney 2000 y Bronce, en Atenas 2004), obtuvo las preseas doradas en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999 y Santo Domingo 2003 y también en la Champions Trophy 2001.

En 2005, Las Leonas disputaron la Champions Trophy que tuvo como sede a la ciudad de Canberra, Australia. De ese torneo en particular, que Argentina terminó ocupando el cuarto puesto, Inés cuenta una anécdota especial. “Mi primer hijo tiene cuatro partidos internacionales. Había quedado embarazada, pero no lo sabía. Yo estaba hecha un avión. Se ve que las hormonas jugaron un rol importante en la preparación física. Si me hubiera tocado el doping me hubiese enterado del embarazo en la otra parte del mundo”, contó entre risas quien está en pareja con Juan (42), desde hace 14 años.

Tras disputar dicho campeonato en territorio australiano, Arrondo dejó de jugar en Las Leonas, pero no significó su retiro definitivo del seleccionado de hockey, ya que en 2009 fue convocada nuevamente para integrar la plantilla nacional. Con 31 años y Gabriel Minadeo como entrenador disputó la Copa Panamericana, en Bermuda. Se consagró campeona y después obtener el título dio el adiós definitivo.

Ahora, al frente de la Secretaria de Deportes, Arrondo tiene un enorme desafío sobre todo a la hora de dirigir desde su lugar de trabajo todo lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus. “Hace cinco meses que asumí y en este tiempo han sucedido muchas cosas. A tal punto que no tuve tiempo de poner el cuadro con la familia en el escritorio” acotó a lo que añadió que “creo que venimos haciendo las cosas bien; aunque varios de nuestro proyectos se vieron postergados por la situación actual”.

“El primer paso que se dio fue elevar nuevamente el rango de Secretaria por una decisión del Presidente -siguió diciendo-, ya que antes funcionaba como la Agencia de Deportes Nacional. Además nos encontramos que tenía una partida presupuestaria asignada. Estamos con el mismo presupuesto desde hace tres años, con todas las variables económicas que sucedieron en ese tiempo. Se desfinanció al deporte argentino durante la gestión anterior. Eso habla del desinterés que hubo por tenerlo como una herramienta para la transformación”.

Ante la actual situación por el coronavirus, Arrondo explicó que “la realidad del deporte es muy compleja, producto de estar con todo el entramado de actividades detenidas. Desde el gobierno nacional se tomaron medidas para poder acompañar a las instituciones. La primera fue el Ingreso Familiar de Emergencia. Y ahora hemos lanzado un programa de apoyo, que es un subsidio de hasta 60.000 pesos para los clubes. El ámbito del deporte no escapa al resto de las realidades, hay muchas trabajadoras y trabajadores que están cumpliendo con el aislamiento preventivo social obligatorio y también desde el deporte hay que ir en ese sentido y mientras se pueda ir avanzando, lógicamente de manera progresiva y en la medida que se pueda se volverá a la actividad. Ahora, la obligación nuestra pasa cuidar la vida de todos”, afirmó.

“La realidad del deporte es muy compleja. Tenemos todo el entramado de actividades detenidas”

Inés Arrondo, Sec. de Deportes