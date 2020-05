El Presidente se metió en la polémica por cárceles y presos

El presidente Alberto Fernández calificó como una acción de “marketing” político sumar presos en las cárceles sin construir nuevas unidades penitenciarias. Aunque no lo precisó, pareció referirse de esa manera a la gestión de seguridad del gobierno anterior. “Es inhumano”, advirtió el primer mandatario en un acto que encabezó ayer en la sede de la Gobernación, junto a Axel Kicillof.

“Encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es marketing”, remarcó Alberto F. y en la misma línea agregó: “Tener ahora en las cárceles a personas en riesgo y que el Estado no reaccione, es un acto inhumano”. El Presidente se pronunció así luego de la fuerte controversia que agitó a la Provincia por la liberación de presos en el marco de la pandemia de coronavirus.

De hecho, la Suprema Corte bonaerense revocó un fallo del juez de Casación Penal, Víctor Violini que aceptó un hábeas corpus colectivo para habilitar la prisión domiciliaria de detenidos a causa del riesgo que supone el COVID-19 en los penales. La decisión del máximo tribunal provincial llegó al cabo de una fuerte política por la salida -con escasos controles- de presos peligrosos.

Incluso, el Consejo de la Magistratura bonaerense recibió varios pedidos de juicio político contra los jueces que resolvieron esas prisiones domiciliarias. No obstante, el Presidente retomó ayer esa controversia aquí mismo en La Plata, al tomar el argumento central de quienes justifican las salidas de los internos: la notoria superpoblación que se registra en las cárceles bonaerenses.

Alberto F. participó del anuncio de construcción de 12 Unidades Sanitarias Carcelarias en la Provincia, que de acuerdo a la información oficial permitirán sumar 288 plazas para asistir a las personas detenidas y afectadas por el COVID-19. Con un costo de 800 millones de pesos, el plan será financiado por Obras Públicas de la Nación y fue refrendado por el ministro Gabriel Katopodis.

Según se informó, las unidades sanitarias estarán ubicadas en terrenos dentro de los penales y compuestas por pabellones de 365 metros cuadrados; cada unidad sumará 24 plazas, contará con celdas individuales con cierre electrónico y cámaras de monitoreo. Los penales elegidos son los de Melchor Romero, Olmos, Magdalena, Florencio Varela, Campana y San Martín, entre otras.

A su vez, el Gobierno bonaerense anunció la construcción de 2.000 plazas en diferentes complejos penitenciarios, entre ellos el de Olmos (336 plazas) y Magdalena (156 plazas). La lista se completa con obras en las cárceles de Lomas de Zamora (565 plazas); Florencio Varela (406); San Martín (64); Campana (209); Sierra Chica (133) y Batán (131 plazas), según se informó oficialmente.

Fondos y obras

El Presidente sostuvo también que la pandemia deja “al descubierto la desigualdad en la que vivimos” y definió a la Argentina como un “país injusto”. El jefe de Estado afirmó: “Si somos gente digna, no podemos permitir que esta situación de desigualdad se sostenga y se profundice”. Al anunciar la puesta en marcha de obras públicas, reclamó que “nadie se haga el distraído”.

“Tenemos una suerte, que ese país más justo que hay que construir nos tocó construirlo a nosotros. No voy a dejar pasar la oportunidad”, dijo Alberto F. ante un auditorio de intendentes de las secciones Primera y Tercera del Conurbano. En el estrado estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Wado de Pedro; y la titular de AySA, Malena Galmarini.

Junto al gobernador Kicillof, quien dijo que “la culpa de la crisis económica es del virus”, estuvo el ministro de Infraestructura, Agustín Simone.

“Hacer obras es darle a la economía ese motor que hoy no está por el contexto de la pandemia y la crisis económica. Y de la crisis se sale a través de la inversión pública”, remarcó Kicillof al anunciar el reparto del Fondo de Infraestructura Municipal.

El FIM cuenta con 2.000 millones de pesos y será enviado a los 135 municipios de la Provincia a través del coeficiente de coparticipación. Los intendentes, entre los que estuvo el platense Julio Garro, podrán utilizar esos recursos para pagar sueldos y servicios públicos. En tanto que 28 municipios firmaron para realizar obras de pavimento y desagües pluviales, entre otras obras.

Entre los intendentes que firmaron se contó a Jorge Ferraresi (Avellaneda), Marisa Fassi (Cañuelas), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achaval (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes), Jaime Méndez (San Miguel) y Néstor Grindetti (Lanús). Según pudo saber EL DIA, otros jefes comunales se retiraron descontentos de la Gobernación.

En el mismo acto se anunció la puesta en marcha de una nueva etapa del plan Argentina Hace para la reactivación y ejecución de obras en 40 municipios del Gran Buenos Aires, en tanto que la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySa) reactivará la ejecución de 68 obras en 16 Municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires que están bajo su área de cobertura.

