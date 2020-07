“Ficción privada”: historia de un amor entre dos fantasmas

Cuando murió su padre Torcuato, el realizador Andrés Di Tella recordó que alguna vez le había dado una carpeta de cartas que había intercambiado con su madre, Kamala. Exorcismo terapéutico o, al contrario, una forma de insuflar vida a esos fantasmas ya incorpóreos, Di Tella decidió “darle vida a esas cartas” a través del cine y, en el camino, “actualizar las cuestiones que atraviesan esa historia de amor” en “Ficción privada”, que se verá hoy a las 20 por Cine.Ar, pasará a partir de mañana a la plataforma on demand Cine.Ar Play (gratis) y se verá desde el 17 de julio en Puentes de Cine.

Torcuato di Tella (hijo) es, desde ya, un nombre reconocido en el ambiente cultural argentino, sociólogo y fundador del Instituto Di Tella, pero esto no es una biopic, sino un recorrido epistolar a través de una historia singular: Torcuato, un argentino de piel blanca, y Kamala, de la India y piel morena, se enamoraron en los 50, en Estados Unidos, tiempo y lugar donde era “muy poco común una relación entre un hombre blanco y una mujer de piel negra”, afirma Di Tella, en diálogo con EL DIA.

Así, esa historia de un amor en un momento de la historia “se vuelve ilustrativa de un movimiento mucho más amplio, que muestra lo que pasa en la sociedad, los cambios, el romper con la familia, los prejuicios, el hacer el camino propio, cosas que atraviesan a muchísima gente”.

“Ficción privada” es un ejercicio de exploración en la intimidad propia y ajena, y también un documental que lejos de intentar revelar verdades fijadas, intenta capturar lo inasible, lo que ya no está.

Algo para lo que, dice Di Tella, el cine está bien equipado: “El cine trabaja con la imagen, pero también con el fuera de campo. Esconder, a veces, da más miedo que mostrar”, dice el realizador y académico de importante obra publicada sobre el documental. “Nosotros, los espectadores, tenemos que completar lo que está apenas aludido en la pantalla: desde ese lugar, me parece que el cine es un lugar ideal para convocar fantasmas, para hablar del inframundo, de los muertos, de la memoria”.

El romance entre Torcuato Di Tella y su mujer Kamala fue llevado al cine por su hijo, Andrés

Lo fantasmal aparece sugerido en su dimensión espiritual, pero también la noción psicoanalítica del fantasma flota en el aire de una cinta que fue una forma de transitar un duelo, una terapia.

“Supongo que todo lo que uno hace como artista es una forma de procesar lo que le ha pasado en la vida: hay una definición de trauma que es interesante, de un psicólogo inglés, Adam Phillips, que dice que el trauma son las experiencias que el niño no ha podido asimilar por falta de información, por no entenderlas, que quedan como algo que nos excedió. El cine, en alguna medida, para el realizador, sirve para procesar esos traumas”, analiza el director, aunque agrega que no se hace cine “para eso: en el fondo, lo que busca es que el espectador encuentre su propio proceso, que pueda evocar sus propios fantasmas, sus propios miedos, sus propias experiencias no asimiladas, experimentarlas a través de la emoción”.

Es por eso que explica que “la película es un viaje emocional. El público ha reaccionado de la misma manera, en Ámsterdam, en Taiwan y en Buenos Aires: a través de la emoción, asociada a sus propias experiencias, sus propios padres”. Es por eso, también, que no es una película biográfica sobre Torcuato Di Tella y Kamala, o no es solo eso: de hecho, a pesar de estar sus cartas, su presencia está siempre en el borde, entrando y saliendo del cuadro.

Es que son “cartas muy puntuales, donde no necesitan explicar muchas cosas”, afirma Di Tella. “Entonces lo que aparece en las cartas son pedacitos de sus vidas: es casi imposible reconstruir sus biografías a partir de tan pocos elementos. Eso lo tomé como una virtud: estas cartas eran la punta del iceberg, y las verdaderas vidas de Kamala, de Torcuato, eran el gigantesco bloque de hielo invisible, debajo de la superficie”.

El espectador reconstruye entonces esas vidas “a partir de esa punta del iceberg. Tiene que imaginar ese bloque invisible, que está fuera de campo. Y eso lo hace con sus propias emociones, su propia relación con sus padres, sus hijos”.