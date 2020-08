Esteban Bullrich explicó lo de su "doble" en Zoom

El senador Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, justificó hoy el uso de un fondo de pantalla durante la reunión virtual de comisión en la que se analizaba el proyecto de reforma judicial al señalar que apaga la cámara porque son "siete en la casa" pero que "en todo momento" escucha el debate, y pidió que esa anécdota "no distraiga de lo importante", que es la discusión de la iniciativa.

"Yo hace cinco meses que vengo participando activamente en las comisiones de las que soy parte y también de las que no. Lamento que esto nos distraiga del debate importante, que es la reforma judicial", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa.

Ayer, mientras el proyecto de reforma judicial se debatía por videoconferencia en el Senado, Esteban Bullrich dejó un fondo de pantalla con su propio rostro, y cuando le tocaba hablar su imagen aparecía duplicada.

"Yo apago la cámara porque en mi casa somos siete personas. La prendo cuando voy a hablar, pero en todo momento estoy escuchando lo que pasa. Había puesto una foto antes, un fondo virtual, y por eso quedó la imagen", explicó el senador del PRO.

"Lo importante es que ayer dijeron que la reforma costaba 2.000 millones sólo en sueldos, lo importante es que no pudimos leer el dictamen. Esta es una reforma que no resuelve los problemas de fondo", subrayó Bullrich sobre el proyecto, que tras obtener ayer dictamen en comisión quedó en condiciones de ser debatido por el pleno del cuerpo la semana próxima.

El legislador cuestionó la iniciativa al indicar que "no creemos que sea tiempo para este debate, cuando la Argentina tiene otros problemas serios y más urgentes". Al enumerar su oposición a la iniciativa, manifestó que "seguimos sin debatir los problemas de la gente" y agregó que "esta reforma busca poner algunos jueces para los delitos federales, se suma a una movida contra el Procurador (Eduardo) Casal, y no tiene que ver con los delitos que la gente sufre todos los días".

Sobre su decisión de no participar de la marcha del 17A realizada el lunes pasado indicó: "Me parecía que figuras como yo politizábamos la marcha, que era una expresión de la gente que no tenía que asociarse a una cuestión política".