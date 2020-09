Falabella, otra empresa que quiere irse del país

Falabella está a la búsqueda de socios estratégicos que le permitan desprenderse de sus negocios en la Argentina, sumándose a la lista de empresas extranjeras que planean, si no lo concretaron ya, irse de la Argentina.

Según trascendió, la firma de capitales chilenos tiene en sus planes asociarse para "hacer más sustentable el negocio local".

"Quizás no se van del todo, pero no quieren seguir solos. No en este contexto", informaron fuentes allegadas a la empresa.

Falabella tiene en Argentina un total de 10 tiendas, tres en capital federal, otras tres en provincia de Buenos Aires y las restantes en Córdoba, San Juan, Mendoza y Rosario, además de Sodimac, dedicada a la venta de materiales para la construcción y artículos para la casa, y una cartera de cientes a través de su tarjeta de crédito CRM.

De acuerdo a lo informado, la idea es que todo sea parte del paquete a negociar. A la fuerte crisis del año se le sumó una caída en los ingresos del orden del 59% durante el segundo trimestre producto de la cuarentena, ya que tuvo los locales cerrados por completo a partir del 20 de marzo, todo abril y parte del mes de mayo.

De ser así, Falabella se sumaría a la reciente salida de LATAM, también con capitales trasandinos, quien dejó de volar en Argentina (sólo lo hace al exterior) y despidió a sus cerca de 1.700 empleados, a la aerolínea Norwegian, que le vendió su operación local a JetSmart, y a Nike, que traspasó su operatoria a Axo, de origen mexicano, entre otras.