Investigan el error que generó confusión en el resultado de Esmeralda Mitre

El periodista Jorge Rial inició ayer su ciclo chimentero mostrando el “certificado oficial” del pasado 27 de agosto, que constataba que Esmeralda Mitre, actual participante del “Cantando”, estaba infectada y no le había dado aviso a la producción del reality de su diagnóstico, para poder seguir participando del show.

Sin embargo, más tarde, se constataría que había existido un error y que el hisopado en realidad fue negativo. El sistema oficial en el cual se cargan los resultados de los hisopados había modificado el test de Esmeralda, que finalmente dio “negativo”.

Ahora, durante la conferencia diaria para informar sobre el avance de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió al tema y aseguró que hubo un error manual en la carga de datos y por tanto, se iniciará una investigación.

“Cuando alguien se hace un (estudio de) PCR, son los procedimientos locales que garantizan la seguridad de cada persona que reciba el estudio y el resultado que corresponde. De hecho, en este caso en particular, es lo que ocurrió: la paciente recibió en forma directa el resultado correcto del proceso clínico del laboratorio del hospital donde se lo hizo”, aclaró Quirós.

Y agregó que “esa fase, que es la parte de ocuparnos de las personas, está absolutamente garantizada por los protocolos de seguridad que cada efector tiene montado. Efectores que están habituados a trabajar en niveles de seguridad, porque estamos hablando de cuidados de la salud. Ese es un aspecto que yo quisiera llevarle la total tranquilidad a todo el mundo”,

Aunque reconoció una falla manual en la carga de datos y ahora “hemos iniciado una investigación de qué error se cometió”. Además, añadió: “Quiero llevarle tranquilidad absoluta a todo el mundo que todo lo que es el cuidado y la información que cada paciente recibe no tiene nada que ver con el reporte epidemiológico. Se llaman bases secundarias de cargado secundario y manual. Con lo cual, lo que se discutió ayer sobre este caso en particular es sobre la base secundaria. No hay ninguna discusión sobre el clínico y la garantía de los pacientes".