Un municipio bonaerense prepara el "impuesto Jorgito" para pagarles un bono a municipales esenciales

El intendente de Laprida, Pablo Torres, tuvo una idea inédita: cobrarle al campo el valor de $35 por hectárea, es decir el equivalente a un alfajor "Jorgito simple" (así lo describió el jefe comunal), para pagarle un bono al personal de salud: el rechazo de la Sociedad Rural local fue contudente y se quejaron de que "el 70 % de un campo se va en impuestos".

En rigor, el viernes pasado, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Laprida, en la provincia de Buenos Aires, anunció que se iba a premiar a los empleados municipales y los esenciales -vinculados con la salud- con bonos de 12.000 y 17.000 pesos. El anuncio fue bien recibido por toda la sociedad. Pero la discordia apareció cuando el funcionario explicó cómo se financiaría ese bono.

Los fondos serían aportados por algunas empresas de servicios (bancos, gas, cable) a razón de 35 pesos por usuario, y por los productores agropecuarios de más de 400 hectáreas, a quienes les cobraría 35 pesos por hectárea durante una única vez.

"Estamos en total acuerdo con el premio que le deben dar a los empleados de la salud, pero que se haga con plata del Municipio, no de los productores agropecuarios. Nosotros ya hacemos nuestro aporte a través de los impuestos, que aumentan cada vez que el Municipio necesita. Además, desde la Sociedad Rural ya hicimos una colecta de 1,6 millones de pesos y compramos un respirador para el hospital de Laprida al inicio de la pandemia", afirmó el productor y presidente de la Sociedad Rural de Laprida Luis Crippa.

La respuesta del Intendente de Laprida Pablo Torres no hizo más que echar más leña al fuego. Al detallar la propuesta, comparó el monto con el precio del tradicional alfajor Jorgito para sugerir que se trata de un aporte bajo. "Se financiará con una tasa de $35 (un alfajor Jorgito simple) por hectárea y por única vez a las producciones de más de 400 hectáreas y un monto a grandes empresas (bancos, electricidad, gas, televisión por cable, telefonía) de capitales no lapridenses (no afecta a comercio ni industria local)”, detalló.