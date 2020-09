"Estoy desesperado, no me dan el resultado del hisopado y tengo a mi beba internada"

Leonel Elian González no sabe qué más hacer. Tanto él como su esposa Mariana están viviendo una pesadilla, porque llevan 9 días de miedo, incertidumbre y mucho miedo. Hace 9 días que sus vidas quedaron marcadas por culpa del coronavirus.

"El viernes de la semana pasada con mi esposa empezamos a sentir síntomas compatibles con el coronavirus. Primero dolores corporales, luego pérdida del olfato y enseguida problemas en el gusto", relató este efectivo policial que desde entonces fue separado de sus funciones para que se mantenga aislado.

Luego contó que llamó al 148 y le recomendaron que él se realice el hisopado, ya que con su positivo de inmediato su esposa también lo iba a ser. "Me fui al hospital Italiano y me dijeron que en 48 horas iba a tener el resultado: pero sigo esperando", contó.

El problema se agravó cuando su hija Melisa, de tan sólo 2 meses y medio empezó con un cuadro respiratorio severo. "Tenía mucha fiebre y no podía respirar. Nos asustamos mucho y salimos para el hospital de Niños. Sé que no debimos hacerlo, pero quiero ver qué hace cualquier persona que su beba se está muriendo".

En el hospital de inmediato la aislado junto a su madre. Le colocaron respiración artificial. Y le realizaron el hisopado, que a los dos días arrojó resultado negativo. "Nos dijeron que muchas veces los bebés dan falsos negativo", reveló.

Pero la familia tiene mucho temor, porque la mamá quedó internada junto a la beba y todavía no sabe si es positivo de COVID o no. Al menos no lo sabrá hasta que no le den el resultado a su esposo.

"Es una barbaridad, llevo 9 días caminando por las paredes. Y con la preocupación que podamos estar complicando a la nena, porque mi señora la tiene que amamantar", continuó en la charla con este medio.

En la misma contó que también tiene otro hijo, Leonel, de dos años, que se encuentra en la casa con él pero que por el momento no presentó ningún síntoma.