“Los que no cumplen las normas son minoritarios”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue consultado ayer por el comportamiento de los turistas en la Costa (donde desde el inicio de la temporada de verano se vieron preocupantes imágenes de aglomeraciones en la playa) y al responder apeló a una comparación que invita a la polémica. Porque, mientras valoró que “la mayoría del pueblo” se cuida frente al coronavirus, en particular “los sectores populares”, disparó contra “algún sector social muy privilegiado que es muy reticente a seguir las normativas”.

No obstante, el funcionario destacó que “la enorme mayoría de los pibes y las pibas son muy cuidadosos” y que “quienes no cumplen las normativas son minoría; son sectores que no son habitantes de los distritos (en los que veranean). Entonces llegan y tienen poco apego al cuidado en el distrito. Son en general de clases altas. Uno ve que los sectores populares son mucho más cumplidores”, profundizó durante una entrevista radial, para después advertir que “por ser más privilegiado económicamente, uno no tiene derecho a no cumplir las normativas generales”.

En ese sentido, y al referirse al escenario sanitario, el médico precisó que la evolución de los contagios de COVID-19 venía “creciendo mucho, pero en la última semana dejó de hacerlo” y confió: “Esperemos que este sea el inicio de un descenso”.

Para Kreplak, aún no es posible determinar el aumento de casos como la segunda ola, mientras explicó que existe “un rebrote muy rápido que tiene que ver con la enorme circulación”. Sin embargo, destacó que los medios ya no hablan de la “pospandemia” y que tras las nuevas medidas restrictivas nocturnas aumentaron los cuidados. “Veníamos creciendo mucho y la última semana no hemos crecido”, detalló.

Sobre la campaña de vacunación, el viceministro de Salud de Axel Kicillof explicó que actualmente las dosis de la vacuna Sputnik V se aplican al equipo de salud y a partir de los 21 días comenzará a colocarse la segunda dosis. “Estamos preparando la estrategia para cuando tengamos cantidades masivas comenzar la vacunación en territorio”, agregó.

También, el funcionario puntualizó que la Provincia trabaja para la vuelta a clases (ver aparte), aunque evitó adelantar fechas: “La verdad es que uno no se imagina hasta tener bastante más avanzada la campaña de vacunación que podamos estar volviendo a las clases como si nada hubiera pasado, pero sí tener alguna actividad”, aclaró, y que “es posible que sea un esquema de escolaridad mixto, donde tengamos actividad a la distancia y presencial con menos contacto de los chicos. Pero son chicos y se van a encontrar. Hay que encontrar una forma de poder monitorear casos para poder aislarlos. Es un trabajo que va a llevar mucho tiempo”, anticipó Kreplak.

Por último, consultado sobre la propuesta reformista del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo, el viceministro consideró que es “importante” avanzar en ese sentido. “No sé si el momento es este, pero no podemos demorarlo más tiempo”, sentenció.