Video.- Brutal robo piraña a una pareja de adultos mayores

Una pareja de adultos mayores sufrió un violento robo piraña cuando se dirigían a comprar un regalo para su nieta. La mujer fue arrastrada de los cabellos. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y la policía tiene los rostros de los malvivientes.

Ocurrió en la localidad bonaerense de Villa Madero, cuando la pareja se desplazaba en su auto Peugeot 206 gris y pararon en un cajero electrónico para retirar el dinero correspondiente a la jubilación de la mamá de la mujer.

Así fueron objeto de un robo piraña a manos de cuatro delincuentes apenas estacionaron el vehículo frente a su vivienda y a plena luz del día.

Todo ocurrió poco después de las 19.30 sobre la calle General Pico al 1000 y a pocas cuadras de donde se realizaba una movilización de los vecinos de Villa Madero en reclamo de más seguridad.

El brutal asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad que la pareja tienen instaladas en la entrada de su casa y las imágenes impactan. En la filmación que puede observar cómo los cuatro delincuentes abordaron a las víctimas segundos después de que descendieron del Peugeot gris. Dos se fueron con el hombre y los otros apuntaron directamente contra Beatriz poco antes de que entrara a su casa. La sujetaron violentamente para sacarle cartera y como la mujer se resistió, la arrastraron del pelo por varios metros hasta que finalmente obtuvieron lo que querían.

Del otro lado del vehículo, el resto de la banda se ocupó se sacar al marido del auto para intentar llevarse el vehículo, el objetivo principal del asalto. Al menos de ellos estaba armado, según se observa en el video. Dos se subieron en la parte delantera y los otros dos atrás. Frustrada, Beatriz trató de golpear el vidrio del auto pero de repente, al ver que por algún motivo los ladrones no pudieron arrancar el vehículo, decidió abrir la puerta del asiento del acompañante para evitar que escaparan. No le importó que uno de ellos estuviera armado.

El marido aprovechó el momento y golpeó a uno de los delincuentes que ya estaba ubicado dentro del Peugeot listo para escapar. Fue ahí que los cuatro, cuando vieron que el asalto les estaba llevando más tiempo del que esperaban, abandonaron el auto a toda velocidad. También, según contó Beatriz, los gritos de su mamá y los suyos, más la alarma vecinal del barrio organizado tras meses de asaltos, hicieron que la banda se asustara y decidiera escapar con la cartera de la mujer y la plata de la jubilación de su mamá.

De acuerdo con lo que denunció la víctima en su entrevista, en las últimas semanas se llevaron supuestamente a cabo una serie de varios robos de autos en la zona. “Uno lo desmantelaron y lo dejaron en Zavaleta. El auto nuestro no se lo llevaron pero sí se llevaron la cartera, con las pertenencias que tenía adentro más la plata que había sacado del cajero. Por eso tengo alarmas por toda mi casa. A mi marido también lo han robado en la puerta de la caja del camión. Los tenemos filmados pero no importa. Ni siquiera se ponen capucha ni nada”, lamentó la mujer.

Capítulo aparte mereció la reacción de Beatriz durante el asalto. Es hoy, a más de 12 horas del hecho, la mujer reflexionó sobre su actitud y admitió que corrió un riesgo muy alto. “Vi el video. No entiendo en primer lugar la reacción mía. No hay plata que lo valga. La vida es lo más importante. Fue una reacción sin pensar. Me dio mucha bronca ver cómo sufría mi marido y lo maltrataban. Si bien me estaban haciendo cosas a mí veía cómo lo golpeaban a él también. Le dieron un culatazo en la cabeza. Tranquilamente podrían haberlo matado a él o a mí”, concluyó.

La pareja no hizo la denuncia del robo ante la Justicia, según fuentes policiales. Sin embargo, luego de conocerse el episodio a través de los medios de comunicación, se le dio intervención de oficio a la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI 8 del Departamento Judicial de La Matanza y la Comisaría Sexta de Villa Madero. El expediente fue calificado como tentativa de robo.