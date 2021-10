Otro reclamo empresario por cambios impositivos

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, afirmó que uno de los principales objetivos a lograr es poner en marcha “una simplificación tributaria” que fomente la creación de empresas y “generar estrategias para que no sea negocio evadir”.

“Primero tenemos que aceptar la realidad: para eliminar este tema de la presión tributaria y la evasión, creo que debemos tratar de ampliar la base económica. Para ampliarla, más allá de la reforma tributaria que Argentina se debe hace tanto tiempo, el primer paso tiene que ser una simplificación tributaria, principalmente para fomentar la creación de empresas”, dijo el dirigente empresario.

“Argentina es uno de los países con menor densidad empresaria en el mundo: tenemos 14 empresas cada mil habitantes, siendo que países de la región están arriba de las 35 y hasta las 55 por cada mil habitantes. Si no hay empresas, no hay empleo privado y si no hay actividad privada, no hay recaudación”, agregó.

pedido por una ley

Szczech sostuvo que en la actualidad el nivel de inversión pública “se mantiene” y que en el caso de la inversión privada, el sector confía en que “sea motorizada por una ley que tanto el presidente de la Nación (Alberto Fernández) como el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) se comprometieron a sacar, que tiene que ver con una propuesta que hicimos el año pasado que se transformó en proyecto de ley, con respecto a generar créditos hipotecarios variables en salario”.

El titular de la Camarco recalcó la necesidad de de que exista una política de generación de créditos hipotecarios, bajo el argumento de que “la gente que toma un crédito hipotecario blanquea el 100% del monto de la compra”.

Szczech sostuvo en Argentina hay en la actualidad “12 millones de personas sin un lugar para vivir, con un déficit habitacional que llega a 3,5 millones de viviendas”.

informalidad

Sobre la informalidad laboral en el ámbito de la construcción, el dirigente empresario dijo que “el régimen que tiene el sector es uno sin el cual la construcción directamente no podría trabajar en Argentina”, dada “la dinámica que tiene la construcción de ingreso y egreso de gente, en función de inicio y finales de obra o de tareas en determinadas obras”.

No obstante, advirtió que este régimen “no es extrapolable de manera directa a otro tipo de industrias”, como postulan dirigentes de la oposición.