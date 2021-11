Mauro Icardi: “La China está filtrando todo, quiere seguir teniendo quilombo”

Mauro Icardi decidió, semanas atrás, contarle su aventura a Wanda Nara, para hacer borrón y cuenta nueva y tratar de recomponer la relación. Entre las confesiones, mencionó el encuentro frustrado en el hotel, el regalo de la camiseta del PSG, la “campana” de su cuñado Jakob von Plessen (que lo esperó en el auto mientras el futbolista se encontraba con su amante por un rato en el hotel) y algunos detalles más que sólo sabían él, la China Suárez, el marido de Zaira y, por último Wanda. Por eso, ante el nivel de detalle que maneja Yanina Latorre, el futbolista le reclamó a su mujer que siguiera ventilando la información.

Sin embargo, la empresaria negó ser ella la informante de la mujer de Gambeta y, para comprobarlo, los dos, desde Francia, llamaron a la panelista de “LAM” para conocer quién está detrás de todas las filtraciones que no hacen más que engrosar el escándalo.

“Estaban preocupados”, relató Latorre, ganando la atención de la audiencia del programa matutino de El Trece con otro apasionante capítulo del Wandagate.

“A Wanda y Mauro les preocupó (la información que conté) porque solo lo sabían cuatro personas: la China, Wanda, Mauro y Jakob. Cinco conmigo. Es decir, que uno de ellos tiene que haber hablado. Él quería saber quién era la fuente. Le reprochaba a Wanda que me había contado todo a mí. Y ella me contó mucho, pero no lo del petisero”, agregó Yanina.

Según la panelista, Icardi “confesó todo” en la comunicación telefónica que mantuvieron los tres. “Habló bien, sereno. Él tiene las cosas claras, quiere seguir con su matrimonio. Me dijo que la ama a Wanda”, manifestó.

También contó que, en medio de las confesiones, el rosarino le advirtió: “Pero acá hay un problema: Si Wanda no te lo dijo a vos, esto lo está pasando la China y ella quiere seguir teniendo quilombo”.

La sospecha, de que sea la mismísima Suárez la encargada de ventilar intimidades del affaire, no es nueva. Al parecer, rencorosa por cómo se dio la situación, y cómo quedó ante la mirada popular, la rubia habría sido quien mandó a escribir ese mail tan detallado que le llegó a Wanda e, incluso, quien habría inventado un personaje en esta historia, el famoso petisero, para que le lleve información a Latorre, especie de vocera oficial de este escándalo mediático.

Al margen de quién es el buchón de esta historia, la panelista contó que Mauro se sinceró con ella al decir que él fue quien empezó el coqueteo virtual con Suárez, sobre quien aseguró que “pensó que nunca le iba a contestar”. Sin embargo, el ida y vuelta se encendió, “empezaron a hablar, le gustó, ella lo apuraba, él no definía, video va, viene viene...” y la situación terminó cómo terminó.

Al parecer, la llamada de Wanda a la China, de la que contamos ayer, es de larga data, y vendría desde antes de su picante descargo ya hecho remera: “Otra familia que te cargaste por zorra!”.

Según trascendió, la ex de Maxi López le pidió el número a su hermana Zaira, conocida de la actriz, por tener amigas en común (Paula Chaves), y así se dio la picante comunicación en la que la ex “Casi Ángeles” le habría dicho: “Es verdad, estuve con tu marido. Pero tranquila porque no consumamos porque Mauro no pudo, no se le paró…”

La sospecha de Wanda venía desde un tiempito antes, en agosto. Incluso lo charló con Zaira, y Zaira con Paula Chaves, íntima de Suárez, quien la abordó sin filtros para ver si era verdad esa versión. Tras responderle “¿cómo vas a dudar de mí?”, en una indignación actuada, la actriz le reenvió el mensaje que la modelo le envió a Icardi para alertarlo.

Sin embargo, los amantes virtuales siguieron con su coqueteo y fueron por más. “Siguieron hablando y concretaron su encuentro para fines de septiembre”, aprovechando que su mujer y su cuñada irían a la Semana de la Moda de Milán. “Aquel viaje fue alentado por el propio Icardi. Incluso, pagó un vuelo para 12 personas y solo viajaron Wanda y Zaira. Él insistió para que se fueran y ahí ella se dio cuenta que quería hacer alguna pero no sabía con quién”, contaron en “Los Ángeles de la mañana”.

Y mientras Wanda y Mauro tratar de sacara a flote su matrimonio, en medio de mensajes y acciones confusas en las redes, el Wandagate se estaría por cargar otro matrimonio, el de Zaira Nara y Jakob von Plessen. Es que la morocha no puede digerir que su marido, y padre de sus dos hijos, la haya engañado de esa forma, y de que se haya involucrado en semejante escándalo, haciendo un papel tristísimo.

Ayer, Zaira, compartió con sus seguidores de Instagram una foto que despertó las señales de alerta: no luce su anillo de compromiso.