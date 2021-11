Tras el congelamiento de precios, ahora el Gobierno quiere ir por los medicamentos

El Gobierno nacional admitió que van a empezar evaluar la suba de los medicamentos y no descartaron la posibilidad de intervenir, tal como ocurriera recientemente con los productos de la canasta básica.

Precisamente partiendo desde ese punto, que significó retrotraer los precios de unos 1.400 productos al 1º de octubre y mantenerlos congelados hasta el mes de enero, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reconoció que "vamos a empezar a revisar el tema de suba de precios de los medicamentos". "No puede haber consumos esenciales sin regulación del Estado", indicó el funcionario.

"Me parece que se necesita una intervención", sostuvo Feletti, abriendo lo que en breve posiblemente sea una negociación con los laboratorios.

Respecto del funcionamiento del programa de congelamiento de precios, dijo que "el consumidor tiene que reclamar que se le cobre el precio que corresponde y si no ocurre llamara a la Secretaría y denunciarlo para que se intime al mercado".

"Tenemos que dar el debate respecto de los márgenes de ganancias de las grandes empresas", sostuvo, al tiempo que indicó que "el consumo de la Argentina no puede quedar encorsetado a 30 empresas", apuntándole claramente a las que serían formadoras de precios.

Con relación a la normal provisión de productos, Feletti consideró que "no debería faltar nada, no estamos en un pico de consumo. Si las empresas no pueden abastecer estamos en un problema".