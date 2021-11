Interna en el Gobierno por las retenciones: Kulfas cruzó a Feletti

Feletti y Kulfas, juntos pero no tanto / Web

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cruzó ayer al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, por hablar de posibles retenciones a las exportaciones y advirtió que “pensar en voz alta no es lo más apropiado” para un funcionario.

“Feletti lo que dijo en una entrevista es que estaba analizando opciones, quizá tuvo una actitud que no es la más indicada al ser un funcionario, esto de pensar en voz alta no es lo más apropiado, pero de ninguna manera hay una decisión tomada al respecto”, dijo Kulfas a radio La Red.

Y agregó: “Lo que se están analizando son diferentes alternativas que nos permitan calibrar una estrategia para seguir aumentando la producción y seguir en esta etapa de recuperación y tener una instancia de negociación que nos permitan bajar la inflación y tener productos con precios más controlados para ir reduciendo la pobreza que es un tema central”.

Kulfas buscó de esta forma evitar una polémica que Feletti encendió al señalar que no descartaba la posibilidad de aumentar las retenciones a la exportación de carne y otros alimentos.

“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, había dicho Feletti en una entrevista con Página 12.