Horror y muerte en Punta Lara: lo denunció su ex por violento y apareció ahorcado en un parador

En un parador de Punta Lara se llevaron una desagradable sorpresa esta mañana: encontraron a una persona sin vida. El cuerpo del hombre, de unos 30 años, fue hallado en la zona de avenida Almirante Brown y 100 y si bien la policía investiga las causas de su muerte la principal hipótesis apunta a un suicidio.

La victima se encontraba con signos de ahorcamiento, que no habrían sido provocados por otra persona. Según fuentes policiales tenía antecedentes de violencia de género, ya que en su haber pesaban denuncias por amenazar de muerte a su ex pareja. Una de las últimas acusaciones lo incriminaban por intentar prender fuego a la denunciante tras rociarla con nafta.

Ahora la causa quedó en manos de la UFI 15, que caratuló el caso como "averiguación de causales de muerte".

Una trama violenta

Los pocos datos que se conocen hasta el momento es que el hombre tenía dos hijos con la ex mujer. Además se supo que él la amenazaba diciéndole que se iba a quitar la vida, echándole la culpa a ella.

El parte policial indica que efectivos acudieron al Parador 10 de Punta Lara por una denuncia radial sobre un "masculino ahorcado", situación que terminan constatando una vez que llegaron al lugar. El cuerpo ya sin vida se encontraba "suspendido de un árbol" y fue identificado como Cristian Sosa. El hombre tenía "una soga atada a su cuello y el otro extremo atado a una rama del árbol".

Los voceros dieron cuenta de la discusión que días atrás había tenido con su expareja y que tras ser denunciado habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida.

Según la denuncia de la mujer, Sosa la manipula "tanto a ella como a sus hijas refiriéndoles que se quitara la vida, culpando a la denunciante". Además aseguró que el hombre "volvió alcoholizado y para que no se llevara el vehículo se subió al mismo y se quedó dentro. Por tal motivo le solicitó que saliera, pero al ver que no hacía caso le tiro un bidón de nafta encima al auto diciéndole 'te voy a pender fuego adentro del auto si no te bajás'".

Más tarde, según la misma exposición policial, el denunciado logró ingresar al vehículo y "sujetarle su mano e intentar que ella misma le cortara el cuello, sin lograrlo". Luego se retiró del lugar y se dio a la fuga. También refirió que Sosa "constantemente amenaza con quitarle la vida, tanto a ella como a las niñas y hasta con atentar contra su integridad".