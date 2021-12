Libros de verano: 22 títulos para empezar el año 2022

Sin ánimo de querer establecer un ranking con los títulos más vendidos o la acostumbrada tabla de los recomendados de cada año -y teniendo en cuenta que toda selección supone siempre un claro acto de injusticia-, en esta nota seleccionamos 22 de los libros más significativos de este 2021 que termina y que, salidos de imprenta en los últimos meses, bien vale la pena agendar para leer en este 2022 que ya comienza.

Con la ficción como bandera principal para dejarse llevar en la playa, en la pileta o en casa, se trata de novedades lanzadas recientemente tanto por los grupos editoriales hegemónicos -que no siempre ofrecen lo mejor en materia de calidad literaria- como por aquellos sellos que privilegian el apostar por nuevos autores o por historias que se salen de las convenciones.

Hay, claro, autores consagrados que no podían faltar en el repaso de los libros del año, como es el caso de Paul Auster y su monumental “La llama inmortal de Stephen Crane”. Tampoco podía obviarse el regreso de Jonathan Franzen, uno de los autores norteamericanos más notables de los últimos tiempos, o el ya clásico y archi conocido Stephen King, quien cada fin de año nos regala una historia digna de la imaginación de un genio.

Entre los consagrados también hay que hacer referencia a Joyce Carol Oates, Zadie Smtih o el propio Michael McDowell, un autor rescatado por el sello La Bestia Equilátera hace unos años con “Los elementales” y que este año volvió al ruedo literario con “Agujas doradas”, otra joya del género de terror.

También, claro, y ya anclados en terreno de los grandes sellos que dominan el mercado, hay que mencionar el reciente lanzamiento de “La comunidad”, de Helene Flood, una novedad llamada a estar entre los primeros lugares de los libros más vendidos durante las primeras semanas del año que se viene. O incluso “Sangre en la nieve”, una novela que calza como anillo al dedo para todos los amantes -y cada vez los hay más- de los policiales nórdicos (ya un género en si mismo).

En cuanto a los libros de autores argentinos, no se podía obviar la reedición de algunos de los cuentos de la autora platense Aurora Venturini, descubierta injustamente tarde por el mercado literario y con una voz que, lo sabe bien cualquiera que la haya leído, representa un universo tan lúcido como diferente a cualquier otro. Y si de reediciones se trata, tampoco podemos dejar de mencionar a “Frutos extraños”, de la escritora y periodista Leila Guerriero, quien condensa aquí algunas de sus mejores crónicas.

Hay autores de los grandes sellos y también gemas de casas editoras con apuestas distintas

Otros ejemplos de autores vernáculos que se ganaron su lugar en esta selección son los de Horacio Convertini y su maravillosa novela policial “Lo oscuro que hay en mí”, o las geniales Tamara Kamenszain (fallecida este año), María Negroni o María Moreno. Y por supuesto: entre las novedades locales hay que mencionar el libro blanco lanzado por el sello Seix Barral. Un libro sin título, sin nombre del autor (aunque muchos ya suponen que se trata de un escritor juninense que varias veces dijo presente en las páginas de este diario) y sin ninguna referencia sobre la historia. Una apuesta que en la primera semana de ventas agotó varios de sus ejemplares en las librerías de nuestra ciudad.

Y para finalizar, joyitas que no tuvieron el apoyo de los grandes elefantes del mercado pero cuyas historias merecen ser leíadas de manera casi urgente. En esta línea se ubica la genial Maggie O’ Farrell y su “Hamnet” y Tatiana Tibuleac, quien ya nos había conmovido con “El verano que mi madre tuvo los ojos verdes” y ahora lo hace con “El jardín de vidrio”. Sin más, y sabiendo que son muchos los libros geniales que quedan afuera, sólo resta decir que miren, elijan y lean.

1.- POETA CHILENO

Alejandro Zambra

Si bien fue editado en 2020, al poco tiempo se agotó y fue uno de los libros más pedidos -y reeditados- del 2021. En él, la paternidad es circunstancial, cuestionada y nombrada de distintas maneras a partir de la crianza de Vicente, el hijo de Carla, la pareja de Gonzalo, un poeta que explora las formas en las que otros se convirtieron en padres al mismo tiempo que elabora una propia. Así como en esta novela la familia puede ser repensada, los poetas que recorren estas páginas también arman una genealogía de la cultura chilena de las últimas décadas.

2.- BILLY SUMMERS

Stephen King

Así como en “Mister Mercedes” o en “Quien pierde paga”, en esta nueva novela el genial King se aleja de lo fantástico para componer una joya de suspenso. El protagonista es un asesino a sueldo y el mejor en lo suyo, pero tiene una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente mala persona. Ahora quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. Y siendo uno de los mejores francotiradores del mundo, un veterano condecorado de la guerra de Irak, un auténtico Houdini cuando toca desaparecer, ¿qué podría salirle mal? Como era de esperar, todo.

3.- EL LIBRO BLANCO

Editorial Seix Barral (autor anónimo)

Una de las últimas novedades del año es un libro que sacude y rompe los tradicionales pactos de lectura: una portada en absoluto blanco, sin información en la solapa ni en la contratapa y con un autor o autora anónimo, todos elementos que instalan miradas sobre la potencia de la escritura a la hora de construir vidas y la ficción como artificio. Aunque es cierto: pese al anonimato declarado como marca, ya muchos lectores lograron identificar a ese narrador nacido en Junín y fanático de Boca que nos relata esta historia sin título.

4.- LOS VENCEJOS

Fernando Aramburu

Después del fenómeno editorial que significó “Patria”, multipremiada novela traducida a 34 lenguas y convertida en serie hace ya un año, el autor español Fernando Aramburu regresa con una historia escrita en pandemia donde su protagonista, Toni, decide que va a suicidarse al año siguiente y se pone a escribir día a día sus memorias de hombre ordinario, recién separado y desencantado del deseo, con la libertad intimista que supone estar seguro de que nadie leerá esos textos mientras viva, aunque con el condicionamiento que le sigue significando, en un muy detrás de escena, dejar esos papeles como legado para su hijo adolescente.

5.- LA LLAMA INMORTAL DE STEPHEN CRANE

Paul Auster

Autor de una treintena de libros entre poesía, ensayo, guiones de cine y libros de memorias, el autor norteamericano Paul Auster acaba de publicar “La llama inmortal de Stephen Crane”, donde se convierte en biógrafo de quien considera el primer modernista de Estados Unidos, un hombre que se adelantó a lo que sucedería en el siglo XX y para quien el artífice de “Leviatán” y “La invención de la soledad” reclama el lugar que merece en el podio de la literatura norteamericana.La historia de Crane, el “burning boy” como eligió apodarlo su biógrafo, arde a lo largo de las casi mil páginas del libro.

6.- CHICAS EN TIEMPOS SUSPENDIDOS

Tamara Kamenszain

Este ensayo poético publicado semanas antes de la muerte de su autora, habla de un tiempo que no es el de las fechas, el tiempo de la literatura, el de las edades del espíritu, el del lenguaje y las resignificaciones de los feminismos. Escrito en lapso de pandemia y con lenguaje no sexista, Kamenszain (1947-2021) retomó las cuestiones que fue desmadejando en toda su obra, como el anacronismo generacional, los legados, los vínculos y su gravitación en la escritura poética o “la novela de la poesía”, los nuevos signos que adquieren las palabras al ser renombradas, el poder de los anacronismos. En ese camino reivindica la palabra poetisa, “una palabra dulce/ que dejamos de lado porque nos avergonzaba”, escribe.

7.- LAS GRATITUDES

Delphine de Vigan

“Las gratitudes” se conoció hace más de dos años en Francia, cuando ni la pandemia de Coronavirus ni la forma en la que cambió la vida de los adultos mayores eran una línea de la realidad a disposición de la ficción. Recién ahora el libro llega en la edición para los lectores hispanoamericanos y la experiencia de lectura necesariamente es otra. La novela invita a la reflexión desde las primeras páginas: ¿Decir gracias es una convención social o sabemos realmente agradecer a la gente que cambia nuestra vida? La autora eligió valerse de dos narradores: Marie, una mujer que visita en el geriátrico a Michka, que fue su vecina, y el logopeda Jérôme, que trabaja junto a la anciana par que recupere el habla.

8.- ENCRUCIJADAS

Jonathan Franzen

Situada a principios de la década del 70, “Encrucijadas” tiene como núcleo al religioso clan Hildebrandt, una familia cuyos miembros persiguen la libertad individual, siempre en tensión con la amenaza de que algún otro se la coarte. Autor de obras geniales y también monumentales como “Pureza”, “Libertad” o “Las correcciones”, el autor norteamericano se propuso en su nueva novela el desafío de narrar casi toda la acción en un solo día: un 23 de diciembre de 1971, día que en Chicago se anuncia una gran nevada. Sin duda, una de sus mejores obras.

9.- LO OSCURO QUE HAY EN MÍ

Horacio Convertini

El protagonista de esta historia encuentra en la casa de su padre -recién muerto- cien mil dólares, un hallazgo que funciona como uno solo de los disparadores con el que el lector empezará a transitar la transformación del personaje que ocupará el lugar secreto del difunto para descubrir, según palabras del autor, “la partícula siniestra que todos llevamos adentro”. La novela no solo marca el derrotero de un personaje, sino también el aprendizaje del protagonista en una nueva vida que lo relaciona con personajes únicos, de un mundo hasta ese momento ajeno.

10.- SODIO

Jorge Consiglio

Con un ritmo vertiginoso y una realidad que por momentos se aparta del verosímil, Jorge Consiglio construye en su nueva novela la historia de un hombre cuya vida se condensa en pequeñas rutinas pero que lejos de llevarlo a tierra firme, lo conducen a un universo de vidas al límite, donde el agua se convierte en un refugio y en un ámbito de exploración de sus fantasías. El dinamismo se instala desde el primer momento en la obra, con una mudanza de Buenos Aires a Mar del Plata por parte de la familia del protagonista que, y nos acompaña hasta la última página.

11.- DELATORA

Joyce Carol Oates

Conmovedora y monumental, la última novela de la gran escritora estadounidense está protagonizada por Violet Rue Kerrigan, una joven que recuerda su vida después de que, con doce años, ofreciera su testimonio sobre el asesinato racista de un niño afroamericano por parte de sus hermanos mayores y la apartasen de su familia. En una sucesión de episodios recordados de un modo casi palpable, Violet analiza las circunstancias de su vida como la menor de siete hermanos, una niña en su momento querida, que inadvertidamente «delata» a sus hermanos, dando pie a su arresto, su condena y a su propio distanciamiento.

12.- AGUJAS DORADAS

Michael McDowell

Considerado por Stephen King como “el escritor más refinado de los Estados Unidos” y consagrado por su novela de culto, “Los elementales”, McDowell deslumbra con una joya de estilo que ya agotó su primera edición a pocos días de haber llegado a las librerías y que cuenta el horror de una venganza matriarcal en la Nueva York de fines del siglo XIX. Originalmente titulada “Gilded needles” y traducida por la escritora Teresa Arijón, la obra cuenta una historia de venganza a partir del esquema clásico del enfrentamiento de dos familias. Por un lado, los Shanks, liderados por la matriarca Black Lena, y por el otro los Stallworths, ligados al poder, corruptos y conducidos por el despiadado Stallworth.

13.- EL PETISO OREJUDO

María Moreno

María Moreno recrea con maestría la subjetividad del Petiso Orejudo, desde su infancia en un conventillo de Buenos Aires hasta el confinamiento en el penal de Ushuaia donde terminó sus días en 1944. Entre la crónica y la novela, la autora interviene en su investigación sobre los crímenes de Godino, a modo de abogada defensora, para contar una historia triste, de inmigración y miseria. El Petiso Orejudo también es un reportaje de época, que recupera los discursos criminalistas y psiquiátricos hegemónicos sobre los que se clasificaba la violencia propia de la pobreza y se constituían los arquetipos de delincuencia.

14.- LA COMUNIDAD

Helene Flood

En Kastanjesvingen, un vecindario silencioso a un paso del tumulto de la ciudad habitado por doctores, artistas y gente del mundo de la televisión, nunca pasa nada, es el tipo de lugar que todos querrían para sus hijos. Allí vive Rikke, en uno de los cuatro espaciosos pisos del complejo, con su familia: su marido Asmund y sus hijos Emma y Lukas. Sus vidas son tranquilas, armoniosas, perfectas. Pero todo cambia cuando aparece el cuerpo de uno de los vecinos apuñalado en su casa. A medida que la policía investiga y la prensa acecha, resulta evidente que todos tenían un motivo para asesinarlo, hasta la propia Rikke, que pronto se da cuenta de lo poco que sabe realmente sobre la gente que vive a su lado.

15.- CUENTOS SECRETOS

Aurora Venturini

Los relatos reunidos aquí abarcan gran parte de la historia literaria y personal de la autora platense. Entornos familiares enfermos y disfuncionales; personajes feroces y monstruosos; historias de soledad y sufrimiento; sexo y erotismo se condensan en estas ficciones. Venturini incorpora cultismos, anacronismos y jerga popular y se inventa un idioma propio y sin reglas como solo ella supo hacerlo. Con desbordante sentido del humor, estos relatos están inspirados en la memoria y en las atmósferas que Venturini crea e ilumina con maestría para contar tanto lo banal como lo trágico.

16.- SANGRE EN LA NIEVE

Jo Nesbø

Matar por encargo, ese es el oficio de Olav. Y lo hace bien, pues se gana el sueldo trabajando para uno de los grandes capos de la droga en Oslo, Daniel Hoffmann. Sin embargo, la vida de sicario tiene ciertas contrapartidas: nadie quiere tenerte cerca.Sangre en la nieve es una novela muy diferente de lo que hemos leído de Jo Nesbø hasta la fecha. Con todo, esta exploración del deseo de redención probablemente sea uno de sus libros más maduros y personales, en el que aplica magistralmente las lecciones aprendidas con Jim Thompson y Knut Hamsun.

17.- HAMNET

Maggie O’Farrell

O’Farrell toma como eje la vida de Shakespeare pero dejándolo en las sombras para concentrarse en su hijo Hamnet, que murió en 1596 por motivos que no quedaron del todo claros. Cuatro años después, su padre escribió una de sus obras más celebradas y la tituló con su nombre haciéndolo inmortal: “Hamlet”. La autora adopta la versión más difundida de la muerte del niño: una enfermedad provocada por la peste negra. Sin embargo, la protagonista es Agnes, la mujer con la que el genial autor inglés, a sus dieciocho, se habría visto obligado a casarse tras dejarla embarazada.

18.- EL JARDÍN DE VIDRIO

Tatiana Țîbuleac

Basada en la propia historia familiar de la autora, El jardín de vidrio es, ante todo, un ejercicio de exorcismo doméstico, una carta imaginada por una niña hacia sus padres desconocidos donde el dolor a causa de su abandono, el desamor y la ausencia de ternura y emoción se muestran como heridas que tal vez nunca lleguen a cicatrizar del todo. La falta de piedad del mejor Dickens y la escritura caleidoscópica de Agota Kristoff hacen de esta segunda novela de Tatiana Tibuleac una tragedia tan cruel y compasiva como reveladora de aquello que nos depara el destino y su belleza.

19.- CON TOTAL LIBERTAD

Zadie Smith

La autora ha demostrado ser una ensayista singular, haciendo que cada texto suyo sea un acontecimiento literario por derecho propio. En este trabajo, que recopila algunos de los ensayos más celebrados, abarca el amplísimo rango de intereses de Smith: desde todas las facetas de la cultura y la libertad artística hasta los temas más acuciantes de la política, siempre desde una perspectiva original. Gracias a su agudeza, una frescura contagiosa y una empatía extraordinaria, este libro es una guía para entender un mundo, el nuestro, cada vez más complejo y contradictorio.

20.- FRUTOS EXTRAÑOS

Leila Guerriero

En esta edición revisada y ampliada de Frutos extraños, la autora nos descubre la cara más sensible, vigorosa y palpitante de una profesión que atraviesa tiempos difíciles, y obra el milagro de hacernos creer de nuevo en el oficio de periodista. Las crónicas recogidas en este libro, escritas entre los años 2001 y 2019, constituyen una lección magistral de periodismo, muestran el mundo desde una perspectiva única, intensa y diferente, y tienen la capacidad de noquear al lector. Su reedición fue uno de los grandes hechos literarios del año.

21.- EL CORAZÓN DEL DAÑO

María Negroni

“Cuando un libro encuentra su lector/a, lo que ese lector o esa lectora hace con él es lo único que cuenta. Lo que yo opine no tiene la menor importancia”, dice Negroni. Con sutileza y elegancia, la ensayista, escritora y traductora María Negroni elabora en “El corazón del daño” una pieza literaria que escapa a encasillamientos y clasificaciones para convocar a abrir el lenguaje como una maquinaria multidimensional a la que podemos ingresar a través de fragmentos de una memoria que en algunas páginas pueden ser ensayos, en otras crónicas y en otras entradas de un diario.

22.- SACRIFICIOS HUMANOS

María Fernanda Ampuero

Inmigrantes, femicidas, gordofobia, inseguridad, los temas que toca con terror podrían ser agenda de actualidad pero eso no la convoca. “Mi único interés es hacer buena literatura -dice Ampuero-. ¿Es actual el maltrato a la mujer? Lamentablemente no. ¿Y al extranjero? Eso es más viejo que el tiempo. Escribo desde lo que me obsesiona: la crueldad humana”. Estos cuentos pueden leerse como la metafísica bestial de lo cotidiano: una huelga, el bullying a una niña gorda, todo aquí muestra su sombra y celebra la monstruosidad de una manera aterradora y tierna, casi luminosa.