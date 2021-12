La UCR advierte: "No votaremos la derogación de la ley que impide la reelección indefinida de intendentes"

La diputada provincial de la UCR, Alejandra Lorden, afirmó que “no vamos a votar la derogación de la ley” que impide la reelección indefinida de los intendentes. En declaraciones radiales dijo que "el oficialismo quiere derogar una ley que nunca los convenció” y destacó que “esta norma le da calidad a la democracia y valor a la alternancia. El espíritu de la ley es lo que hay que mantener, por eso no estamos de acuerdo con su derogación".

Lorden sostuvo que "sí hay que modificar la reglamentación y poner una cláusula cerrojo que ponga fin a la reelección indefinida. Este es el posicionamiento de Juntos y los más de 30 intendentes radicales. Estamos discutiendo que no se derogue la ley, tal cual lo pensó María Eugenia Vidal y revisar el artículo que hace que los intendentes no puedan tener un período más porque la ley se aplicó desde el momento de la sanción y todas las leyes se sancionan para adelante y no para atrás".

Además, Lorden indicó que "si hay diálogo mañana vamos a votar el endeudamiento impositivo y, en caso contrario, ver si el oficialismo quiere igual votar el Presupuesto o dejar todo para febrero".

En otro orden, en diálogo con el programa "Mañana Es Mejor" por Radio Provincia, destacó que “el gobierno peronista tiende a la discrecionalidad y el Fondo de Infraestructura Municipal le permite invertir en obras de seguridad directa e indirectamente. Son 25 mil millones de pesos que están atados a toda la negociación. Esperemos que se mantenga el espíritu del Fondo de Infraestructura para los 135 intendentes porque bonaerenses somos todos y la gente se merece tener obras que hagan a la mejor calidad de vida".

"En Presupuesto, endeudamiento y Ley de Ministerios hemos llegado a consensos, no ha habido grandes discusiones y estamos acompañando todas y cada una de las herramientas que necesita el Gobernador. Siempre hemos colaborado y dado las herramientas", sostuvo Lorden.