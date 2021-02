Fue dos veces y no lo vacunaron: "Si me muero hago responsables a los funcionarios de la Provincia"

Roberto Gregorio Torrijos está viviendo un momento que nunca imaginó, cuando a mediados de enero le llegó un mail informándole que el 27 de ese mes tenía que dirigirse al hospital Noel Sbarra (8 entre 66 y 67) para recibir la vacuna Sputnik V.

Es médico, jefe de unidad de cuidados intensivos y tiene 72 años. Es cardiólogo, trabaja en el hospital Español y, entre sus pacientes, hubo y hay muchos que tuvieron COVID. "No sólo por edad sino por profesión, soy de riesgo".

El problema comenzó ese 27/1 porque le informaron que no había mas vacunas y se tuvo que volver a su casa. "No me explicaron demasiado, sólo que no había más dosis para darme", recordó en una charla telefónica con este medio.

Desde entonces hizo de todo. Llamó al ministerio, al 0800 222 5262, a la Defensoría del Pueblo y al hospital donde debían vacunarlo. "No obtuve respuesta".

Según contó en la charla con este medio, hoy fue en persona al hospital Sbarra. Alí, en un container donde dan información sobre la vacuna, un grupo de personas le preguntó que necesitaba. "Cuando di mi nombre una mujer que dijo ser la encargada me respondió 'Ah, usted es el que sacó la nota en el diario El Día... no me gustó de la manera que ma habló".

Luego de unos minutos ahí, nadie le supo decir cuándo podían reprogramar su turno. Y regresó a su casa. "Tal vez me llegue primero el coronavirus que la vacuna. Por eso, si me muero por COVID, hago responsables a los funcionarios de la pcia de Buenos Aires", cerró con un grado