VIDEO .- Rocío Oliva dio la cara y contó por qué decidió marcharse de Polémica en el Bar

Rocío Oliva no estará más como panelista en Polémica en el Bar (América TV) y explicó al aire los motivos de su alejamiento.

"Tenía ganas de entrar, de verlos a todos, de aclararles que en ningún momento me fui mal de este canal ni mucho menos. Al contrario, yo soy una persona súper agradecida", comenzó indicando en diálogo con el conductor Mariano Iúdica y el resto de los integrantes del envío.

Al explicar la razón principal de su salida, precisó: "Me voy porque el 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo deportivo en River, que es como mi segunda casa. Ya presenté los papeles y estoy muy entusiasmada con eso y sé que me va a servir para mi futuro".

Y agregó: "Quiero seguir creciendo y por eso no lo tomo como una despedida porque ya sé que me van a invitar, voy a venir y quién sabe cómo se dan las cosas".

"¿Cuánto te condicionó el caso Maradona para tu frescura acá con nosotros?", le preguntó el Iúdica. "Vos me lo has dicho y es real... Yo no puedo ser tan objetiva con el tema Diego porque fue mi pareja 7 años e internamente me pasan muchas cosas", respondió Oliva.