Alertan que la falta de oxígeno vuelve a poner al sistema en una situación “límite”

Empresarios vinculados a la comercialización de oxígeno advirtieron ayer que la situación es “dramática” por la escasez en el ámbito sanitario y se indicó que es imperioso que bajen las internaciones abruptamente para que no colapse la provisión de ese insumo.

El ingeniero Francisco Gliemmo, titular de Gasol Platense y coordinador General Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata, dijo que “las productoras de oxígeno están trabajando al máximo de sus capacidades y, aun así, el faltante es general”. Y subrayó que “desde hace 48 horas no tenemos abastecimiento”.

Gliemmo calificó el momento como muy complicado y explicó que quienes abastecen oxígeno medicinal están preocupados porque se atraviesa una situación límite. “No poder proveer un insumo vital nos hace sentir impotentes, pero el problema es general”, dijo el empresario.

Según explicó, las productoras no tienen infraestructura ni logística para satisfacer la demanda y eso puede repercutir en clínicas, hospitales, sectores vinculados a la salud y en particulares.

“Hace 48 horas que no tenemos abastecimiento de nada, mandamos los camiones a cargar a la planta, pero vienen vacíos, no hay”, indicó y agregó que hasta el miércoles su firma pudo satisfacer la demanda de hospitales y pacientes de IOMA.

Gliemmo remarcó que los equipos que se dedican a la elaboración de oxígeno medicinal están “a full”, pero sin posibilidades de incrementar la producción. “Nadie evaluó la intensidad de esta pandemia, llevamos 15 meses, debimos haber tomado experiencia de otros países, esto se veía venir”, aseguró.

En el sector dijeron que toda la cadena de distribución afronta problemas y se ejemplificó que faltan camiones tanque que puedan transportar 10 mil metros cúbicos de ese insumo y hay personal afectado.

En esa línea, Gliemmo señaló que es esencial prever y programar acciones. “Todo lo que teníamos está en las calles” agregó.

También evaluó los inconvenientes que la falta de ese insumo provocará en diferentes industrias que lo necesitan en diferentes procesos.

“Se pensó que todo iba a solucionarse antes y no se tuvo en cuenta que esto continuó y continuará. Nadie sabe cuándo termina”, afirmó.

Para paliar la emergencia destacó que es el momento de plantear soluciones y respaldar a los sectores vinculados al insumo porque “está en juego la vida humana”. Aunque sostuvo que hay acuerdos de solidaridad para que quien tiene oxígeno medicinal le preste al que le falte, dijo que eso no es suficiente en este momento.

“Por más esfuerzos que hagan, las productoras no tienen la capacidad logística para abastecernos”.

Francisco Gliemmo, Titular de Gasol Platense

El empresario apuntó que es desesperante no darle oxígeno a la persona que lo necesite y que en este contexto sanitario deben tomarse decisiones de fondo. “Hay que pensar que esto no termina, esto no pasa y se complica”, concluyó.

El industrial Hugo Timossi, vinculado a equipos de oxígeno medicinal y mantenimiento, coincidió con que el problema de la falta de oxígeno es de equipamiento y logística.

“Se quintuplicó la demanda de oxígeno medicinal y no hay cisternas, tanques criogénicos, ni otros elementos que se necesitan para suministrar ese volumen”, afirmó.

También mencionó que la industria se está paralizando por la falta de oxígeno y nitrógeno, necesarios para la producción de diferentes productos.

“Está colapsado el consumo de oxígeno. La logística y la capacidad de almacenamiento es el problema, por eso es que dependemos de que bajen los casos que están hospitalizados”, aseguró Timossi y aventuró que junio y julio, seguramente, serán meses complicados.

El empresario destacó que no es problema de producción, sino de equipamiento y logística. “Los equipos acá salen entre 3 y 4 veces más caros que traerlos de Asia”, agregó.