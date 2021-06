La fuerte discusión entre Julieta Puente y Jujuy Jiménez por la eliminación de La Academia

Ayer en la gala de eliminación, Julieta Puente y Facundo Insua se quedaron eliminados de La Academia por decisión dividida del jurado. En el duelo cayeron frente a Sofía Jujuy Jiménez, amiga de la influencer, y Facundo Giordano, que reemplazó al bailarín Nacho Saraceni contagiado de Covid.

Si bien son amigas desde que estudiaban juntas en la facultad la carrera de Comunicación Social, anoche parece haberse zanjado una grieta entre las dos por la discusión que mantuvieron ambas luego de que la rubia quedara eliminada.

El acalorado momento tuvo lugar en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana. Jujuy, que estaba como panelista invitada al ciclo de El Trece, aprovechó para indagar sobre su salida del certamen. No se sabe si hubo buena o mala intención de parte de la ex de Del Potro. Lo cierto es que la morocha le lanzó la pregunta sin anestesia: “¿Sentís que fue injusto haber llegado hasta esa instancia? ¿Te tendrían que haber salvado antes?”.

Y, en la misma sintonía, Puente le respondió: “Yo te re quiero, Sofi, y esto va con humor, pero en serio dije: ‘¿estoy con Sofi que desfiló y se puso unas plumas de Victoria’s Secret? Yo clavé unas mortales...”.

Sorprendida por la respuesta de su colega y amiga, Jiménez le contestó: “Uy, ¡te lo preguntaba por otra participante, Julieta! Okey, quedamos, así. Te mando un beso enorme y sabés qué ¡hacé lo que quieras!”. Puente la interrumpió: “A mí no me gusta compararme con nadie...”.

Entonces, la panelista, visiblemente molesta, e dijo con tono irónico: “Pero sí te comparabas conmigo todo el tiempo. ¿Vos querés que se pique? ¡Se picó! Cuando hiciste aquel posteo en Instagram, yo te había creído. Ahí dijiste que no te comparabas. De hecho, yo lo subí a mi cuenta porque me pareció hermoso el mensaje de no compararse con el resto y ahora te estás comparando...”.

La influencer le bajó el tono a la discusión y al final ambas terminaron coincidiendo en que deberían haber sido otros participantes los que llegaran al duelo. “No, no, para nada. No me estoy comparando en absoluto. Me están preguntando si fue injusto y yo hablé de los participantes que estaban. No me parece que esté mal lo que estoy diciendo... Para mí el duelo debería haber sido entre Charlotte (Caniggia) y El Polaco”. Y Jujuy afirmó: “Yo coincido”.

Durante la charla, Julieta también aprovechó para “mandar al frente” a su ex compañera: “Sofía estudiaba con mis machetes de la facultad. Nosotras tenemos un amigo en común, Alejo, que me pedía todos mis machetes, porque yo iba un año más adelantada. Entonces me pedía los resúmenes, todo”. La modelo le contestó: “Me estoy enterando ahora que eran tuyos, yo estudiaba con Alejo, mi mejor amigo, que lo amamos, pero no sabía que eran tus apuntes y resúmenes”.