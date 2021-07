Millie Bobby Brown demandará a su ex por ventilar detalles íntimos de sus encuentros sexuales

Si bien desde hace varios meses se encuentra muy contenta por el noviazgo que inició con Jake Bongiovi (19), desde hace unas jornadas Millie Bobby Brown (17) la viene pasando mal por una serie de comentarios que realizó su ex pareja, el tiktoker Hunter “Echo” Ecimovic (20).

Concretamente, el joven hizo de conocimiento público varios detalles íntimos de la relación que ambos mantuvieron cuando la actriz de Stranger Things tenía 16 años. Todo sucedió en una trasmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram. Allí comenzó dialogando en tono amable con cientos de seguidores que le fueron haciendo preguntas de distintos temas.

Hasta que llegó el momento de consultarle por su relación con Millie Bobby Brown. Fue en ese momento que Ecimovic se despachó con una catarata de comentarios negativos e incluso brindó detalles de una serie de presuntos encuentros sexuales que habría mantenido con la actriz en su casa.

Tras sacar todos los trapitos al sol, en las redes se generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Incluso, algunos de los usuarios que presenciaron los dichos de Hunter, lo criticaron y lo tildaron de “groomer”. Grooming es el acoso de un adulto hacia un menor de edad.

“Estuve viviendo en la casa de Millie durante ocho meses. ¡Cómo diablos me van a demandar! Pensé que su mamá y su papá sabían todo”, dijo el joven cuando sus seguidores señalaron la diferencia de edad que existe entre él y su exnovia.

Si bien varios usuarios le recomendaban en pleno vivo que midiera sus palabras y que pidiera disculpas, “Echo” se mostró inqubrantable en su postura y repitió varias veces que no pediría disculpas por lo que estaba diciendo, por contar lo que estaba contando ni por hablar mal de la actriz.

Como era de esperarse, la onda expansiva del escándalo que tuvo como epicentro Instagram llegó a Millie Bobby Brown quien en las últimas horas, a través de sus abogados, anunció que demandará a su exnovio por revelar detalles íntimos de su relación durante un vivo.

Los abogados de la joven que le da vida a Once en Stranger Things aseguraron que están tomando medidas contra Ecimovic, según TMZ. “Buscamos lograr que detenga su comportamiento de una vez por todas. Los comentarios de Ecimovic en las redes sociales no solo son deshonestos, sino que también son irresponsables, ofensivos y odiosos”, expresaron los letrados.

Luego de que se conociera la determinación que había tomado la actriz de Stranger Things, el tiktoker publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se mostró arrepentido y se justificó diciendo que hizo lo que hizo porque estaba consumiendo alcohol.

“En primer lugar, nunca debería haber sucedido. Fue una idea estúpida de mi parte pensar que iba a estar bien seguir transmitiendo en vivo, ya que los comentarios se volvían cada vez más negativos. Puse una transmisión en vivo durante aproximadamente dos a tres horas, y me emborrachaba cada vez más. Después de seguir viendo lo negativo que fueron los comentarios y escuchar o ver lo que la gente me decía, cuando no sabían nada, me irritaba cada vez más”, explicó.

“No estoy orgulloso en absoluto de cómo hablé. Sonaba muy inmaduro, se veía horrible. Dije cosas que nunca debieron haber sido dichas. Pero mi instinto natural cuando veo a la gente haciendo ese tipo de comentarios, o cuando veo lo que la gente está diciendo, me hace pensar, ‘está bien, empeoremos las cosas y antagonicemos’, lo cual es tan estúpido...pero así fue como decidí manejarlo”, planteó, sin pedirle disculpas directamente a Millie.