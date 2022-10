Ya hay dos en cuartos, y hoy sigue la ronda

Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano avanzaron a cuartos de final en el Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a la Liga Profesional, con triunfos por 3-0 y 2-0, respectivamente, en sus cruces con Chaco For Ever, en Caseros, y All Boys, en Floresta.

A ellos se sumarán quienes surjan de los cruces de hoy a cargo de Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón (a las 13:10; por TyC Sports), Almagro-Independiente Rivadavia (18:05) y Estudiantes de Río Cuarto-Riestra (18:10, por TyC Sports),

El campeón fue Belgrano de Córdoba, que aseguró el ascenso, y para sumarse al Reducido, en cuartos y semifinales, esperan San Martín de Tucumán e Instituto de Córdoba.

primera c

Argentino de Merlo se quedó con el torneo Clausura de la Primera C y se clasificó a las semifinales del Reducido por el único ascenso a la B “Metro”, al golear por 4-0, de visitante, a Puerto Nuevo, en partido de la última fecha.

Los cruces de los octavos de final del Reducido se resolverán hoy con los partidos a cargo de Claypole-San Martín de Burzaco y Atlas-El Porvenir, ambos a partir de las 15:30.