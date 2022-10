Paritarias calientes: reclamos cercanos al 100%

La tensión salarial viene en aumento. Las proyecciones de inflación hacia fin de año se mueven en torno del 100 por ciento y con ese escenario a la vista, los diferentes gremios presionan para no perder contra el alza del costo de vida.

Así, las negociaciones van ganando en temperatura y los sindicatos tensan la cuerda. El conflicto con el gremio del neumático asomó como la punta del iceberg de un complejo cuadro que tendrá un capítulo central en las próximas horas cuando los empresarios del transporte se reúnan con el gremio de Camioneros que lidera Pablo Moyano.

El sector tiene un importante poder de fuego para tensionar la paritaria. Y en las últimas horas -lo reiteró ayer- Moyano está dispuesto a usarlo. “Vamos a pedir más de 100% de aumento”, anticipó. Las negociaciones paritarias del sector están previstas para el próximo martes a las 14, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

“Nosotros vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante hacia los trabajadores camioneros, el pago de un bono a fin de año y el aumento de un montón de adicionales. Que no vengan los empresarios con dos pesos con cincuenta. Si no, como siempre ha hecho nuestra organización, se discutirá y peleará el salario en las calles”, advirtió.

Camioneros suele marcar el techo de las negociaciones salariales junto con otros sindicatos como los Bancarios, que acaban de cerrar un aumento del 94 por ciento más el pago de un bono de 185 mil pesos. Moyano, anticipó, quiere romper esa marca.

No sólo eso: todas las organizaciones están incluyendo en los acuerdos paritarios cláusulas para reabrir las negociaciones a fin de año, de manera de calibrar los aumentos y que no queden por debajo de la inflación.

“Deben tener en cuenta que esta actividad, el transporte, junto a la salud fue la única que trabajó en la pandemia. Si no había transporte en la pandemia hubiera sido peor el desabastecimiento. Bueno, llegó el momento de hacer un reconocimiento a los miles y miles de trabajadores que dieron su vida prácticamente para que hubiera alimentos y medicamentos en el peor momento de la pandemia”, dijo Moyano respecto de su paritaria.

Y amplió: “De lo que se está hablando es de que hay una inflación de 100 puntos, así que nosotros vamos a pedir un poco más, por supuesto, y un bono importante”.

Claro que la arremetida sindical en busca de que los salarios no pierdan contra la inflación también recibe el respaldo de sectores del oficialismo gobernante. De hecho, durante un acto que encabezó ayer en Morón, Máximo Kirchner salió a apoyar el reclamo del gremio del neumático que logró cerrar su paritaria en el marco de un muy extenso conflicto que llegó al borde del desabastecimiento de cubiertas por la paralización de las fábricas.

Además Moyano insistió en la necesidad de “una suma fija o un bono a los gremios que no pueden llegar a la canasta básica” y “que se aumente el salario familiar por hijo” tras recordar que estos “los hicimos formalmente esta semana así que vamos a esperar unos días”, agregó.

El líder de Camioneros dijo que intercedió por pedido del presidente Fernández en el conflicto desatado esta semana con los trabajadores del neumático, y consideró que “era necesario que se firmara el acuerdo de una vez”.

El dirigente de la CGT habló sobre su vínculo actual con la gestión del Frente de Todos. “Este es nuestro Gobierno y lo vamos a defender hasta el último día. Haremos lo posible para que el próximo sea peronista, pero uno tiene una responsabilidad y no me voy a callar cuando veo cosas que perjudican a los trabajadores. Se lo he dicho al Presidente, se lo he dicho a Massa y a la señora Vicepresidenta: el Gobierno debería ser un poco más duro para controlar la inflación”.

“Le hemos solicitado a Alberto Fernández tres o cuatro medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los trabajadores. Una es una suma fija o un bono por tres meses, fundamentalmente a aquellos gremios que no pueden llegar a cubrir la canasta básica; le hemos pedido que se aumente la cantidad de trabajadores que cobren el salario familiar por hija o hijo; y que eleve el impuesto a las ganancias de una vez por todas”, enumeró.

Y al advertir sobre la potencialidad de los reclamos, disparó: “Los voy a volver locos, o al Presidente o a Sergio, para que empiecen a darles estas cosas a los trabajadores”.