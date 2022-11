Juicio obra pública: este martes, Cristina Kirchner deberá presentarse en una nueva audiencia

Este martes, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, deberá presentarse en el juicio oral de la obra pública, que se llevará a cabo desde las 9.30 horas, por videoconferencia.

Antes de que se dicte el veredicto final, Cristina podrá hablar por última vez ante los jueces y será el Tribunal Oral Federal 2, quien dará a conocer el cronograma final del proceso.

Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, son los jueces que están trabajando en lo que será el veredicto decisivo.

También planean lo que será la modalidad del mismo, junto a la seguridad que tendrá que tener el edificio de Comodoro Py y con la posibilidad de una explicación pública de la decisión final.

El juicio comenzó en el mes de mayo del año 2019. Luego de finalizar la prueba y los alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados, entre los que están el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros.

Ese mismo martes podrán hablar Cristina Kichner, el ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner y el ex secretario de Obras Públicas José López.