VIDEO. Llevaron a la calle el reclamo por la falta de auxiliares en la Primaria 78

Familiares de los alumnos de la Primaria 78, de 13 y 42, están movilizados. Quieren que sus hijos tengan “presencialidad plena”, actividad escolar a la que no pueden acceder los alumnos del colegio céntrico por falta de personal auxiliar. Pasadas las primeras semanas del inicio del ciclo lectivo 2022, decidieron hacer una queja pública, con pancartas, en las que denunciaron que se sienten “abandonados” y pidieron “soluciones en el corto plazo.

Una situación similar plantearon en la Escuela 32 de Arturo Seguí, donde también escasea el personal auxiliar y los alumnos están sin clases presenciales, según denunciaron madres de los alumnos afectados.

Desde el consejo escolar de La Plata plantearon ayer que “la situación se solucionó” porque el “próximo miércoles se realizará un acto público en el que se nombrará al personal para cubrir los cargos”.

PROTESTA MATINAL

Cerca de las 8 de ayer, un grupo de madres de la Primaria 78, decidieron cortar el tránsito vehicular para hacer público el reclamo y exigir una respuesta para sus hijos.

Según plantearon las madres, no fue una decisión que se tomó de un día para otro. “Esta crisis lleva varios meses. Desde mediados del año pasado, cuando en la mayoría de los establecimientos educativos fueron regresando a la presencialidad, nuestros hijos no pudieron hacerlo. El colegio, que debe tener cerca de 350 alumnos, tiene una sola portera que hace todo: limpia, desinfecta y cumple con todos los protocolos, pero no alcanza a cubrir todas las aulas”.

Ante ese panorama que describió la madre, en la escuela hicieron los reclamos casi todas las semanas para tener otra u otro auxiliar porque desde el año pasado que concurren los chicos a clases salteadas. Un día va primero, segundo y tercer grado, y otro día va cuarto, quinto y sexto grado. “Un despropósito todo. Propusieron clases virtuales para los que no podían ir y no todos tenemos internet. En mi caso mi esposo está desocupado, yo tengo un trabajo con un sueldo modesto y se hace difícil seguir las clases virtuales. No queremos que nuestros hijos queden relegados con respecto a otras escuelas”, dijo una madre que habló con este diario.

A los pocos minutos que se inició el corte de tránsito, apareció la policía en el lugar. Los carteles que expusieron las madres rezaban: “nos sentimos abandonados!!!, los chicos son el futuro!”, y otros pedían urgentes soluciones al consejo escolar.

En la Primaria 32 de Arturo Seguí los padres informaron que los alumnos “están sin clases desde lunes pasado, porque supuestamente falta de auxiliar. Y los directivos de la Escuela no saben para cuándo se va a solucionar el problema. Y mientras tanto los chicos siguen perdiendo días de clases sin poder estudiar. Por favor pedimos que se solucione el problema cuánto antes y así nuestros hijos pueden asistir a clases normalmente todos los días”.

Desde el consejo escolar de La Plata se informó que “el tema se resuelve la semana que viene. El miércoles hay acto público. Y van a tener todos los cargos que pidieron (en la Primaria 78). También van dos cargos para cocina el día miércoles (para la Primaria 32)”.

“En total en estos dos meses se van a nombrar 140 cargos. El miércoles se nombrarán 88. Interviene Recursos Humanos de Educación”, dijo el presidente del consejo escolar La Plata, Nicolás Morzone, quien también agregó que “a veces las escuelas demoran en mandar los informes sobre la situación que tienen”.