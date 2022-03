Oposición y oficialismo coinciden en que el Senado aprobará el acuerdo: cómo votará el sector afín a Cristina

Tanto la oposición como el oficialismo salió hoy a dar su visión en torno a la votación que tendrá lugar hoy en el Senado para aprobar o no el acuerdo al que Gobierno llegó con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda. Referentes de ambos sectores coincidieron en que no habrá mayores trabas para que tenga el visto bueno y el proyecto se convierta en ley. En ese marco, también se genera incertidumbre acerca de cómo votará el ala más dura del kirchnerismo, que responde a la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, tras el rechazo en Diputados que encabezó su hijo Máximo y siguió su bloque.

Por un lado, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Julio Cobos aseguró que ya están los votos para que el Senado pueda convertir en ley "esta semana o la semana entrante" el proyecto que avala el acuerdo con el FMI. "Yo creo que en el Senado habrá los votos necesarios, se habla de unos 20 votos del Frente de Todos (FdT) y unos 30 votos de JxC, por lo cual yo creo que entre esta semana y la semana entrante se votará", afirmó Cobos en diálogo con FM Nacional Rock.

Asimismo, sobre la mecánica del tratamiento del proyecto en el Senado, el exvicepresidente dijo que la comparecencia prevista para hoy en la Cámara alta del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, "tendrá que ser distinta a lo que vimos en Diputados, porque el proyecto fue modificado y deberían hablar sobre el nuevo dictamen y no el anterior, referido al programa económico".

Cobos se refirió así a la media sanción que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo en la Cámara de Diputados y que tras intensas negociaciones sólo incluyó la autorización al Gobierno para refinanciar la deuda, pero se quitó el artículo donde se fijaban las metas económicas que había introducido el Ministerio de Economía como parte de la iniciativa. "En el Senado, las normas reglamentarias son distintas, y desde que hay dictamen tienen que pasar siete días para su tratamiento, pero este es un proyecto corto y seguramente los senadores ya han seguido de cerca el tratamiento en Diputados", amplió Cobos. En este sentido, afirmó que "si hay aval de la Cámara para dar los dos tercios, el trámite podría finiquitarse en el transcurso de esta semana".

Desde el otro lado, el senador del Frente de Todos (FdT) Guillermo Snopek afirmó que el tratamiento del proyecto que avala el entendimiento con el Fondo será "rápido" en la Cámara alta porque la "próxima semana vence el pago de una de las cuotas" de ese préstamo. "Hay una decisión de los gobernadores de acompañar el proceso de acuerdo con el FMI. La discusión que se viene de ahora en adelante es qué hacemos para fomentar el empleo y la producción", dijo Snopek en declaraciones a Radio 10.

El legislador consignó que, una vez sancionado el proyecto, el Gobierno debe abocarse a "crear políticas de trabajo para que el aparato productivo de la Argentina pueda ponerse en marcha". Al respecto, afirmó que el tratamiento será "rápido" porque la "próxima semana vence el pago de una de las cuotas" del préstamo del organismo. Snopek remarcó que, a pesar de la pandemia de coronavirus, la economía "ha crecido enormemente gracias a las políticas tomadas por el Gobierno nacional".

Cabe destacar que el Senado comenzará hoy el debate en comisión del proyecto que avala el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el FMI, aprobado el viernes por la Cámara de Diputados y que el oficialismo espera sancionar esta semana. En la primera audiencia, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentarán a las 15 ante la Comisión de Presupuesto que preside el senador del Frente de Todos (FdT) por La Rioja Ricardo Guerra.

Incertidumbre y nuevos cruces

Roces, cruces, objeciones, cuestionamientos. La interna en el oficialismo, con los kirchneristas por un lado y el sector que responde al presidente Alberto Fernández por el otro, está sobre la superficie y ya nadie se encarga de ocultarla.

La reciente votación en Diputados del acuerdo con el FMI lo dejó bien claro. Y todo hace indicar que nada cambiará cuando la iniciativa sea debatida en el Senado.

"Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama y se rompe la unidad. Dice alguien cercano al Presidente cualquier pavada y no ocurre nada", disparó con furia el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, referente de La Cámpora y del sector más cercano a Cristina Kirchner.

"En esta situación donde pareciera que se pretende proscribir una parte mayoritaria de la fuerza, tenemos que reaccionar rápido antes que sea tarde", agregó en declaraciones a la prensa.

Por su parte, parado del lado de enfrente de este quiebre en el oficialismo, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández cargó contra Máximo Kirchner por no haber acompañado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso.

"Si cada uno va a hacer lo que quiere, estamos fritos", afirmó el ministro en declaraciones radiales. Y agregó: "Uno puede discutir hasta un determinado punto, pero hay que tomar decisiones de fondo y las decisiones las toma el Presidente de la Nación".

"Ellos tienen una visión que no es la mía", sostuvo Fernández. Y continuó: "Desde lo personal yo voto lo que el Presidente peronista me dice. Jamás estoy en contra del presidente peronista, es mi forma de pensar en toda la vida, no ando con muchas vueltas".

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad retomó una conocida cita del general Juan Domingo Perón para argumentar su punto. "Hay que hacerlo y si no les gusta sáquense la camiseta, perderemos un voto", citó. Para el funcionario, los líderes políticos que se posicionan en contra del acuerdo con el FMI "cuentan verdades a medias" y no hacen mención de las consecuencias del default en la Argentina.

"Las complicaciones para el pueblo argentino serían mayúsculas. La visión que tenemos nosotros, que es la visión del Presidente y que acompaño con mucho gusto, es que hay que acompañar. ¿Eso me da para festejar? No, no da para festejar. El peronismo nunca estuvo de acuerdo", aseguró.