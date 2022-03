Macri quiere dos listas del PRO para las Paso

el ex presidente en la reunión con los senadores/prensa pro

Mauricio Macri se muestra por estos días hiperactivo. Se reúne con dirigentes del PRO, brinda entrevistas y alimenta las especulaciones sobre un posible intento por regresar a la Casa Rosada en 2023. El ex presidente no confirma ni desecha esa alternativa, pero en cambio comienza a bajar un mensaje tendiente a ordenar la disputa que se abrió en su espacio entre halcones y palomas por la candidatura presidencial.

Ayer por la mañana abrió las puertas de sus oficinas de Vicente López para recibir a los senadores bonaerenses de su partido. Y allí deslizó la idea de que el PRO debe ir a una Paso con el radicalismo con dos listas. No les puso nombre propio ni tampoco faltaba que lo hiciera: se refería a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El ex presidente cree que esa competencia robustecerá al partido y evitará fugas. El riesgo para el PRO es que esa dispersión acaso facilite el triunfo de una lista del radicalismo “que pase por el medio”. Macri descree que eso vaya a suceder y alienta esa competencia entre los halcones de Bullrich y las palomas de Rodríguez Larreta.

Esa teoría de las dos listas propias la escucharon los senadores bonaerenses del PRO. Allí estuvieron el titular del bloque de Juntos en la Cámara alta, Christian Gribaudo, además de Daniela Reich, Yamila Alonso, Florencia Barcia, Aldana Ahumada, Lorena Petrovich, Nidia Moirano, Walter Lanaro, Owen Fernández, Juan Pablo Allan y Alejandro Rabinovich.

La idea de poner en competencia a Bullrich tendría que ver con contener los votos que Juntos puede estar perdiendo a manos de Javier Milei.

Pero más allá de ese eventual andamiaje para las Paso -algo que todavía surge muy prematuro- las especulaciones sobre Macri no se acallan. Hay quienes en el PRO no descartan que si mejoran los números del ex presidente -hoy acumula más imagen negativa que positiva- pueda ensayar una candidatura bajo el paraguas de Juntos que cambiaría drásticamente el tablero que hoy muestra en carrera a Bullrich y a Larreta.