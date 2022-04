Al Pacino esta de novio con la ex de Mick Jagger: se llama Noor Alfallah y tiene 28 años

Al Pacino, de 81 años, está de novio con una mujer 53 años menor que él. Se trata de Noor Alfallah, de 28 años, ex novia de Mick Jagger. Así, Al Pacino y Alfallah fueron fotografiados juntos esta semana en una cena grupal en Los Ángeles.

Se sabe que, Alfallah ha salido previamente con Mick Jagger, de 78 años; el inversionista multimillonario y filántropo Nicolas Berggruen, de 60; y también ha sido vista en Los Ángeles con Clint Eastwood, de 91 años, quien, según ella, era solo un amigo de la familia, en 2019.

Hablando con la revista Hello en ese momento, Noor admitió que “la gente hizo comentarios” sobre su relación pasada con el líder de los Rolling Stones, pero dijo que “no se arrepiente” y que “tiene muchos buenos recuerdos” de su tiempo juntos.

“Nuestras edades no me importaban”, dijo. “El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue un momento feliz para mí”. "Y Mick estaba en mejor forma que yo. Realmente respeto que sea tan disciplinado”, agregó.

Vale destacar que Al Pacino - que tiene tres hijos- y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. Y esta es la primera vez que Al Pacino se muestra con otra mujer desde su ruptura en 2020 de la actriz israelí Meital Dohan, quien tenía un problema con la diferencia de edad.