Vélez ganó 2-1 en Santa Fe y le empataron 1-1 a Banfield

Un gol de Agustín Urzi, a los 6 minutos, y otro de Luciano Lollo, en contra, a los 28 del complemento, sellaron el 1-1 de Banfield-Atlético Tucumán en el final de la ronda clasificatoria de la Copa de la Liga. Antes: Vélez 2-Colón 1 y Central Córdoba 3-Lanús 3.

Vélez le ganó 2-1 a Colón en un partido que tuvo a Ramón (“Wanchope”) Ábila como héroe y villano, porque el VAR le anuló un gol, marcó el empate transitorio y desvió un penal:

Colón (1): Burián; Sandoval, Novillo, Garcés, Delgado; Aliendro, Lértora, Bernardi, Pierotti, Teuten; Ábila. DT: Falcioni. Vélez (2): Hoyos; Guidara, De los Santos, D. Gómez, Ortega; Perrone, Garayalde, J. Fernández, J. Soñora; Janson, Osorio. DT: Vaccari. Goles: PT 4’ Osorio (V). ST 19’ Ábila (C), 28’ Janson (V). Cambios: ST 8’ Beltrán por Teuten (C), Moschion por Lértora (C); 21’ F. Diaz por Garayalde (V); 26’. Orellano por Fernández (V), S. Sosa por Soñora (V); 34’ N. Gallardo por Novillo (C), Farioli por Pierotti (C), E. Insúa por Ortega (V), Bouzat por Osorio (V). Incidencia: ST 39’ Ábila (C) desvió un penal. Estadio: Colón. Árbitro: Luis Lobo Medina.

En Santiago del Estero, Central Córdoba tenía el partido servido, pero la expulsión de Kaprof lo complicó tanto que terminó sufriendo el empate 3-3 de un Lanús alternativo:

Ctral. Córdoba (3): Toselli; J. Gómez, Pereyra, Di Benedetto, Bay; G. Metilli, Soraire, Linares, A. Martínez; Kaprof, R. López. DT: Rondina. Lanús (3): Morales; Aguirre, Cabral, Braghieri, Pasquini; Acosta, M. González, Careaga, Malcorra; Spinelli, J. López. DT: Almirón.

Goles: PT 5’ R. López (CC), 14’ Linares (CC), 26’ Malcorra (L), 45’ (+2) A. Martínez (CC), de penal. ST: 5’ Braghieri (L), 8’ J. López (L). Cambios: ST Di Plácido por Aguirre (L), M. Pérez por Cabral (L); 18’ Varaldo por Spinelli (L), Á. González por Acosta (L); 35m. Valeri por González (L), D. Verón por G. Metilli (CC), Bustos por Linares (CC); 41’ Ribas por R. López (CC), Banegas por Martínez (CC); 45’ Grahl por Soraire (CC). Expulsado: PT 45 (+7) Kaprof (CC), por juego brusco. Estadio: Madre de Ciudades. Árbitro: Silvio Trucco.