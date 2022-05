Advertencia de Cristina: volvió a apuntar al Presidente

Cristina Kirchner reapareció ayer con un fuerte discurso en el que volvió a marcar sus fuertes diferencias con la marcha del Gobierno. Y acaso la frase más sonora y que sintetiza las críticas que ella misma y sectores del kirchnerismo descargan sobre Alberto Fernández, fue la que lanzó antes de despedirse. “No le estamos haciendo el honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros”, disparó.

Fue en el epílogo del acto que encabezó anoche en el Chaco, donde recibió una distinción en la Universidad Nacional de esa provincia, y en el que fue desgranando distintos cuestionamientos respecto de la situación económica. “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado”, sostuvo.

Ante unas 4 mil personas que acudieron a la ceremonia, la vicepresidenta blanqueó la disputa oficial aunque buscó minimizarla al definirla como “un debate de ideas”. Pero al mismo tiempo, apuntó a varios funcionarios como el ministro de Economía, Martín Guzmán y su par de Producción, Matías Kulfas.

“El día del censo se cumplen tres años desde que tomé la decisión de elegir al Presidente. Si hubiera elegido al presidente del Frente Renovador (Sergio Massa), una fuerza con gobernadores, a Emilio Pérsico, de los movimientos sociales, a Héctor Daer (de la CGT) podríamos hablar de una disputa poder. Elegí a una persona, que hoy es Presidente, que no representaba a ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente y además me había criticado. ¿Alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo? Si fue una acción generosa, que el presidente pudiera elegir a los hombres de su gabinete económico”, describió para rechazar que exista una pelea en el oficialismo.

Pero enseguida volvió a cargar contra hombres de confianza del presidente, en este caso, el titular del Banco Central “¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?”, interrogó con tono crítico también y continuó reconociendo que el Gobierno “no le está haciendo honor” a “la confianza” que le depositó el electorado.

PALOS A LA OPOSICIÓN

En otro orden, Cristina cuestionó a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que “la sociedad” tiene problemas más importantes, como, por ejemplo, que “no tiene laburo y no le alcanza la guita”.

Así, sentó posición y salió a bloquear un eventual cambio en el sistema electoral para 2023 a partir de la mayoría que el kirchnerismo ostenta en el Senado.

También, en otro segmento de su disertación, Cristina denunció que “nunca se vio algo igual” en cuanto a que la Corte Suprema haya declarado “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en alusión al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, en otro capítulo de su arremetida contra el alto tribunal.

“¿Qué es el poder ? El poder económico concentrado y mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Cuando se habla de poder se habla de un poder económico, mediático, donde dicen que Cristina quiere imponer los números de la Corte. Presentan como lo que es malo lo que en realidad es bueno y presentan como muy bueno que 4 personas decidan sobre la vida de nosotros”, siguió.

“Cuánta mediocridad, cuánta chatura hay”, sentenció la vice a propósito de las acusaciones de los funcionarios que responden al Presidente y que se quejan de que la organización que conduce Kirchner no se va del gobierno para no renunciar a las cajas en la ANSES y en el PAMI, entre otras dependencias entre las que está incluida Aerolíneas.

La ex presidenta acusó por esas versiones a funcionarios del Ejecutivo. “Yo hablo y vivo en on: lo que digo lo sostengo, le pongo la cara, el cuero y la firma”, disparó.

Contra dos ministros

La vicepresidenta pareció apuntar a Guzmán cuando se refirió a los trabajadores en relación de dependencia que son pobres. “Algo, alguien o algunos están fallando”, disparó.

También apuntó contra el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de quien recordó que había escrito un libro con críticas al kirchnerismo.

“En 2019 le dije a Alberto (Fernández) que iba a venir una puja distributiva. Todas las alimenticias perdieron con el macrismo. Y esta gente había desmontado nuestra Secretaría de Comercio Interior. Le recomendé un joven economista que fuera a ver al ministro (Kulfas) para que le explicara cuál era su proyecto de la Secretaría de Comercio. Y cuando fue a verlo el ministro le dijo ‘no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes, esto va a ser diálogo, consenso, ustedes tenían un criterio muy intervencionista’”, recordó.

Y sentenció: “Algunos se tragaron el amague de que los problemas que teníamos eran por los modales”.