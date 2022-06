En Ensenada, Alberto pidió apoyo y eludió polemizar con Cristina

En medio de los cruces con Cristina Kirchner, el presidente, Alberto Fernández, encabezó ayer un acto en Ensenada, donde pidió acompañamiento y se mostró con dirigentes cercanos a la Vicepresidenta, bajándole a su discurso el tono confrontativo del día anterior.

Junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el intendente Mario Secco, ambos dirigentes cristinistas, el Presidente encabezó la entrega de viviendas sociales en clave conciliadora.

“Lo que les pido como decía Néstor, acompáñenme porque necesitamos de todos y de todas. Que nos acompañen a construir una Argentina más justa, más libre, más soberana, que soñaron Perón, Evita, Néstor, Cristina y en la que yo estoy convencido también”, dijo durante el acto del que también participó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

El día anterior había cruzado a la Vicepresidenta por la polémica en torno a la administración de los planes sociales. Al respaldar a piqueteros, le lanzó: “Dice cosas muchas veces injustas”.

Ayer, casi en simultáneo al acto de Ensenada, Cristina volvió a cruzarlo, esta vez a través de su cuenta de Twitter (ver aparte).

No sólo las palabras del Presidente apuntaron a la conciliación. También lo hizo el gesto de mostrarse junto a dos alfiles cristinistas y en un bastión K, como es Ensenada.

Ferraresi había estado el lunes junto a la Vicepresidenta, en el acto en el que profundizó las críticas a la política económica del ministro Martín Guzmán, discurso que horas más tarde salió a avalar.

Pero también había estado presente en la movida de Avellaneda el intendente ensenadense, Mario Secco, uno de los jefes comunales más cercanos a Cristina.

Fue al entregar 224 viviendas sociales del programa Reconstruir, en el Barrio Federal Nº2 de la ciudad vecina, con una inversión de 421 millones de pesos.

Ferraresi y Secco iniciaron el acto de entrega a media mañana y cerca del mediodía arribó Fernández, quien se sumó a la ceremonia y recorrió diez de las viviendas del barrio social.

TONO CONCILIADOR

Durante su discurso subrayó la satisfacción de la entrega de viviendas a las familias más necesitadas y cuestionó al gobierno de Mauricio Macri. “En los años que precedieron a nuestra llegada al gobierno pensaron que estos problemas los iba a resolver el mercado, dejaron este tema en manos de los bancos y mucha gente terminó encerrada en el laberinto de los créditos UVA”, dijo y afirmó que “esa no es la salida, nosotros creemos que el Estado está para poner igualdad en donde la igualdad no existe”.

”Como decía Néstor, les pido que me acompañen porque necesitamos de todos y todas”

“Quiero decirles que acá con Mario (Secco), con Jorge (Ferraresi) estamos trabajando codo a codo, lo que necesitamos es que la Argentina se ponga definitivamente de pie”, dijo al hablar luego en el acto, y sostuvo que “tenemos un futuro por delante, sabemos hacia donde estamos yendo, estamos convencidos del rumbo que hemos tomado”.

En esa línea, comentó que “Jorge (Ferraresi) dice que espera que este plan siga” y reiteró que “una vez se creyó que este problema lo resolvía el mercado, pero estos problemas no los resuelve el mercado sino el Estado, el Estado comprometiéndose con la comunidad, sabiendo que si el Estado no activa muchas familias no pueden acceder al derecho de tener una vivienda”.

CRUCES E INTERNA

Luego del acto del lunes, en el que la Vicepresidenta apuntó contra las organizaciones de piqueteros, especialmente el movimiento Evita, y reclamó que el Estado retome el control de los planes, Fernández salió en defensa de estos grupos.

“Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que nos ayudaron a contener a los sectores más vulnerables y llevando solidaridad donde la solidaridad no existía. Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice”, lanzó el Presidente.

De ese modo devolvió la polémica al ratificar su diferencia con el planteo de Cristina. Y dobló la apuesta al advertir que el problema de la ARgentina “no está en los necesitados”. Y añadió: “Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas muchas veces injustas”.

Como viene publicando este diario, Cristina había lanzado fuertes críticas a la administración de los planes sociales por parte del Estado. También criticó el rumbo económico de la Argentina y lo que denominó “un festival de importaciones”.