Alberto F. también salió a cruzar a Guzmán

“Martín Guzmán se fue y él sabe lo que pienso de cómo lo hizo y con eso alcanza. Hay cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso hubiera sucedido de otro modo. Pero bueno, ahora la ministra se llama Silvina Batakis, tenemos que hablar de ella”. Con un tono crítico hacia el ex funcionario aunque sin cargar las tintas contra él, el presidente Alberto Fernández se expresó por primera vez en relación a la tumultuosa salida de su ministro.

Fue luego de encabezar los actos por el 9 de Julio en Tucumán, donde negó diferencias “en lo sustancial” con Cristina Kirchner.

Guzmán fue por dos días consecutivos blanco del kirchnerismo a través de la vicepresidente de su hijo Máximo, quienes calificaron de “irresponsable” la forma en que decidió el ministro alejarse el cargo, a través de una publicación en la red social Twitter.

Fernández, negó que tuviese diferencias “en lo sustancial” con Cristina Fernández de Kirchner, tras varias semanas de tensiones en el seno del oficialismo por las discrepancias públicas entre ambos líderes.

“Hay un momento en que todos nos damos cuenta de que tenemos un común denominador que nos une: yo puedo tener diferencias con Cristina, pero en lo sustancial no las tengo. Ella representa los mismos intereses que yo. Puedo tener diferencias sobre cómo implementar una medida u otra, pero no en lo sustancial”, aseveró el jefe de Estado.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario citó varias cuestiones que comparte con la vicepresidenta, como la discusión en torno a los programas de ayudas sociales, que marcó un punto de fricción entre ambos en el último mes. “Sus preocupaciones sobre los planes sociales son de todos nosotros. Lo que Argentina necesita es consolidar trabajo, no seguir promoviendo el auxilio social, que es necesario. Me pareció que muchas de esas cosas las puedo compartir, en lo sustancial nunca he tenido una enorme diferencia con Cristina”, subrayó.

En el marco del acto, el Presidente hizo un fuerte llamamiento en favor de la “unidad” del oficialismo, al tiempo que criticó a quienes “siembran desánimo” sobre el rumbo del país.

“La lucha ha sido siempre la misma: cuando un gobierno popular puja con los intereses económicos de adentro y de afuera, para defender la distribución de la riqueza y la alegría del pueblo, se desatan todas las fuerzas políticas, mediáticas y empresariales para torcernos el brazo y desunirnos. No lo van a lograr”, manifestó durante la actividad oficial.