Jorge Taiana reveló secretos de su relación con Claudia Villafañe y contó que sintió cuando Maradona lo llamó "tontín"

Luego de estar casi veinte años en pareja con Claudia Villafañe, Jorge Taiana habló por primera vez. El productor teatral y actor contó por qué con la mamá de Dalma y Gianinna no suben fotos juntos y sobre su decisión de no responder las agresiones, cuando hace años Diego Maradona lo apodó Tontín: “Nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera se hubiera aprovechado para prensa y no me interesó. Para mí lo profesional no va de la mano con lo personal y cuido mucho las relaciones porque siempre tuve en claro algo, cuando a uno lo atacan uno sabe como defenderse pero fuera de uno hay una familia y entorno que sufre mucho”, dijo y explicó: “Nunca hablo ni digo nada porque detrás de la otra persona hay una familia y prefiero callar, porque uno puede dañar, vos me agredís, yo te ataco y puedo dañar a tu familia y no tengo ganas”.

Recordemos que Maradona, durante años lo apodó “Tontín” y él nunca se refirió a eso ni a otros comentarios agresivos del Diez a su persona. Al respecto, sin mencionar al papá de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito, agregó: “Siempre las cosas las analizo y él (dijo señalando a su compañero de mesa a modo de ejemplo) me puede decir cosas feas y el problema lo tiene él, no es mío, es tu problema, yo no tenía problema y me pasaba eso, siempre me limité a hacer silencio y a no contestar, me parece lo mas sano. La palabra es un elemento de difícil manejo y se puede herir, y mis padres me enseñaron la cultura del trabajo y eso hago, ‘que digan lo que quieran’, dice la canción”.

Asimismo, y al ser consultado sobre por qué con su pareja no suben fotos juntos ni casi hay imágenes, dijo: “Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente. Ella vino al estreno (de El juguete alterado, la obra que realiza en el teatro El Pueblo los lunes con Omar Lopardo), pero muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’, pero sí, cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal”.

Por otra parte, se definió como una persona “solitaria” que disfruta de estar sola y por eso nunca tuvo el deseo de casarse ni de tener hijos, incluso recordó que con Villafañe no conviven.

Finalmente, reveló algunos secretos por la actuación: “Hace más de veinte años que vine de Rosario a Buenos Aires a trabajar como actor. No me encandilaron las luces de la producción, sino el hambre. Los actores tienen la ilusión de vivir de lo que aman y se encuentran con una realidad que no es posible, en teatro trabajas tres meses y después tenés que vivir, y no es fácil”.