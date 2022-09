Conferencia "caliente" de Zielinski: “No me caben dudas de que vamos a entrar a una copa”

Estudiantes perdió ante Defensa y Justicia y dejó pasar una gran oportunidad de acercarse a los puestos de privilegio. Sin embargo, aún quedan varias fechas por delante para que el equipo pueda alcanzar su objetivo, que es la de clasificar para la Copa Libertadores de 2023.

Anoche, al término del encuentro, volvió a enfrentar a la prensa el entrenador Ricardo Zielinski, que en algunos pasajes de la conferencia se mostró “caliente” con un sector de la prensa ante las críticas.

“Da la sensación que Defensa trabajó siempre con el error ajeno y apostando a la contra. Los goles fueron por pérdida de pelota de parte nuestra. Los últimos diez minutos del primer tiempo, el equipo generó un par de chances, pero el rival, muy pocas. Fue un partido parejo, pero nosotros nos equivocamos y nos convirtieron”.

Más adelante, el entrenador albirrojo agregó que en el segundo tiempo, tuvimos algunas situaciones para poder empatar. No vi a un Defensa y Justicia quie nos lastimó, pero que había circunstancias que lo podía hacer. Ellos trabajaron con la pérdida nuestra, más allá de que tuvimos chances de llegar al menos al empate. No alcanzó a pesar de que hicimos el esfuerzo en los tramos finales del encuentro. Y así es el fútbol. Con poquito ganás y con poquito también perdés”.

Zielinski también dijo que “hemos sido uno de los equipos que más goles hicimos de pelota parada. Siempre trabajamos en esos aspectos. Me da la sensación de que no estamos funcionando como en el torneo pasado. Pero hoy por hoy no estamos ligando como hemos ligado en otras oportunidades”.

“Estamos como todos los equipos del fútbol argentino, peleándola. Recién en la última fecha se va a definir todo”, remarcó.

En cuanto al juego del equipo, Zielinski enfatizó que “algunas veces se juega bien, a veces regular y a veces mal. No veo a ningún equipo que sostenga el ritmo últimamente. A mi me parece que Estudiantes ha jugado bien en muchos partidos y no tanto en otros. Nosotros estamos jugando con equipos que tienen un mayor presupuesto que nosotros. El fútbol argentino es así. Todo es difícil. Que quede en claro que los jugadores se matan por esta camiseta y estoy convencido de que vamos a entrar a una copa, ese es el objetivo por el cual venimos trabajando. Y lo vamos a conseguir”.

Por último manifestó que “cuando se pierde sos un tonto, y cuando ganas, un fenómeno. El fútbol es así. El objetivo es largo y nos va a costar, pero insisto, no soy de vender cosas, soy muy honesto. Qué vamos a entrar a una copa, no hay dudas”.