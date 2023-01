La pelea presidencial en el PRO suma una guerra de fotos entre Bullrich y Larreta

Al menos desde lo gestual, Patricia Bullrich pareció sacarle un tranco de ventaja a Horacio Rodríguez Larreta. Si lo que ambos buscaban era una bendición de Mauricio Macri a sus candidaturas en los viajes que por cuerda separada realizaron para reunirse con el ex presidente en Villa La Angostura, no lo lograron. Pero la ex ministra de Seguridad se llevó, al menos, uno de los trofeos que fue a buscar: la foto con el fundado del PRO que el alcalde porteño no pudo conseguir.

Ese gesto de Macri hacia su ex ministra de Seguridad contrastó con la nula difusión del encuentro con Larreta de días antes. El ex presidente se encargó de subir la instantánea a sus redes sociales. Antes, había anotado otra señal en favor de Bullrich: fue cuando la invitó a su casa en el bello paisaje neuquino, convocatoria que extendió al marido de la candidata.

Esas señales aparecen en medio de una indefinición central: si el propio Macri será candidato presidencial. En fuentes cercanas a Bullrich cuentan que deslizó que no se anotará en la carreta por volver a la Casa Rosada. También, que pretende que la postulación del PRO surja de una Primaria. Si bien esta última indefinición sugiere cierta equidistancia, los gestos de apoyo a la ex ministra de Seguridad fueron marcados.

Para muestra, basta otro botón: Bullrich tenía previsto volverse de Neuquén por la mañana, pero Macri le extendió la invitación para que compartieran un almuerzo y debió cambiar el vuelo.

Patricia Bullrich

Si bien no hay ruptura entre Macri y Larreta, la relación no parece tan simbiótica. Por lo que se sabe, el ex presidente está enojado con el alcalde porteño por algunos de sus últimos movimientos. Por caso, la incorporación a su equipo del economista Martín Redrado. Cree que se trata de la llegada de un “massista” al gobierno de la Capital Federal del que se siente celoso custodio.

Hubo otro movimiento en las últimas horas que acentuó las diferencias. Fue el que produjo las declaraciones de Jorge Macri, aspirante a la sucesión de Larreta, cuando salió a apurarlo para que no apoye la candidatura del radical Martín Lousteau.

El alcalde salió a contestarle con una foto, una suerte de devolución de gentilezas al primo mayor de Jorge: se mostró con Emanuel Ferrario, otro de los postulantes al gobierno porteño por el lado del PRO.

El posible apoyo de Larreta a Lousteau ya había generado un fuerte cortocircuito: Bullrich no tardó en reaccionar y se sacó una foto con Jorge Macri.

Horacio Rodríguez Larreta

Ese clima tensión tiene como telón de fondo el perfil ideológico que tendría un futuro gobierno de Juntos por el Cambio. Bullrich y Macri creen en políticas de shock en los primeros días de gobierno, mientras que Larreta se inclina por avanzar en acuerdos políticos para impulsar reformas.

Eso mismo creen los radicales que orbitan cerca del alcalde porteño como Gerardo Morales y también Elisa Carrió, que en las últimas horas salió a decir que podría ser candidata presidencial en medio de una disputa en el PRO que parece dejar cada vez más cerca a Macri de Bullrich que de Larreta.