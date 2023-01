Orgullosas de ser viejas: platenses que luchan contra discriminaciones y se aceptan sin tapujos

“No te pongas esa ropa”, “no tenés edad para ir a ese lugar”, “no podés hacer eso”, son retos dedicados a niños pequeños, órdenes que a medida que una persona va creciendo se van dejando de lado para dar lugar a la libertad de acción que llega con la adultez, pero lo que nadie aclara es que esta autonomía acabará más rápido de lo pensado. Es que así como trae esta aparente libertad, el paso del tiempo también se la lleva con la aparición de los primeros signos de la vejez y, como si la vida no fuera más que un camino circular, las normas vuelven a caer en forma de mandatos sociales que limitan el accionar de los sujetos.

Discriminación en la Ciudad

En el último tiempo dos episodios sin relación alguna entre sí pusieron en evidencia las trabas con las que se encuentran las personas cuando pasan la barrera etaria que la sociedad considera aceptable. Una de estas situaciones tuvo como escenario a un bar céntrico de La Plata, que fue señalado en reiteradas ocasiones por no permitirle el ingreso a sus instalaciones a personas mayores de 40 años, hechos que derivaron en una denuncia por discriminación.

Otro hecho de estas características ocurrió en Mar del Plata, cuando Moria Casán lució una bikini en la playa, lo que provocó una catarata de críticas en su contra que comenzaron con el siguiente tweet: “Tápese, señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”. Así, sin rodeos ni eufemismos, desde la red social algunos usuarios fueron lapidarios: Moria es una mujer mayor y por eso no puede vestirse como quiera.

“Me parece un disparate porque creo y estoy segura que cada cual puede vestirse de la manera que quiera y a la edad que quiera”, opinó al respecto Aida Gotlib, miembro de la agrupación “La revolución de las viejas”. Y añadió que “ya sabemos que Moria es totalmente transgresora y no le importa la mirada de los demás, pero lamentablemente los mitos y los juicios de valor influyen. A mí me parece bárbaro que se ponga lo que tenga ganas, que acepte su cuerpo, que se quiera como la mayoría de nosotras que nos aceptamos con nuestros cuerpos diversos”.

Aida es una bióloga zoóloga de La Plata, que dedicó su carrera a la docencia, a la investigación y a los trabajos relacionados al ambiente. Actualmente está jubilada y milita activamente en la revolución de las viejas, grupo al que se unió interpelada tanto por lo que planteaban como por su extensión geográfica: “Es que se trata de un movimiento federal, hay personas de todo el país”.

Ella se unió unos meses antes de que se desatará la pandemia, tiempo en el que participó de “varias reuniones donde me encontré con viejas muy interesantes, amas de casa y de diversas profesiones y enseguida pegamos onda. Lamentablemente después llegó la cuarentena, se terminaron las reuniones presenciales y tuvimos que descubrir nuevas herramientas tecnológicas”.

Durante ese tiempo el grupo funcionó como un apoyo fundamental para todas sus participantes. “Allí encontré muchísimas historias en común, conocí gente maravillosa y alivió nuestra soledad en la pandemia”, detalló Aida.

Un cambio de paradigma

“Vivir es envejecer, y envejecer es un término que incorporamos a lo largo de los años con una connotación negativa. Sin embargo las vejeces actuales distan mucho de las de décadas pasadas y es por eso que buscamos un cambio de paradigma, transformando esa ‘pasividad’ a la que nos condena el sistema, en la ‘actividad’ que guía nuestro deseo”, explicaron desde la agrupación.

Las actividades que realizan abarcan los diferentes intereses de sus participantes. “El buen vivir, el buen morir, el derecho a la eutanasia, viviendas colaborativas, mujeres cultivadoras de cannabis, educación sexual y sexualidad en las viejas, fundamentalmente. También “mujeres sin corset”, que trata temas de feminismo porque nos consideramos viejas revolucionarias y feministas, realmente somos muy utópicas y queremos un mundo mejor para todes, creo que estamos dando el puntapié inicial para que las jóvenes que nos siguen sean menos discriminadas”, aseguró Aida.

Una sociedad “anti-edadista”

Con más de 33 mil integrantes en Argentina, Chile y Uruguay, la Revolución de las Viejas brega por “una sociedad anti-edadista porque el edadismo es la discriminación contra personas o colectivos de personas por motivo de edad, que tiene su correlato en el viejismo como conjunto de prejuicios y estereotipos que se aplican a los adultos mayores”, manifestaron. Y sostuvieron: “Reivindicamos el orgullo de ser viejas y nuestro derecho a decidir en esta etapa que es la más larga de nuestras vidas”.

Quizás uno de los puntos más importantes en el que han trabajado, consciente o inconscientemente, fue en la reapropiación de la palabra vieja. Eso que durante años fue un “insulto” ahora lo levantan como una bandera. “Asumimos ese nombre con cariño, porque en realidad somos viejas, después de los 45 o 50 años el cuerpo envejece, no hay vuelta atrás, es la ley de la vida. Es lo que sabemos: nacemos, crecemos, nos reproducimos -a veces- y hay una curva descendente de envejecimiento, es así. Entonces aceptamos la palabra vieja porque nosotras nos llamamos viejas”, expresó Aida. Pero esto no quiere decir que “si a mí en la calle alguien me dice ‘vieja de m.’ no sea agresivo, lo es. Pero si nos decimos vieja con cariño, lo aceptamos con total naturalidad”.

Las viejas felices

“Cumplir 60 o 65 es una dicha”, comentó Aida. Es que la edad no es un problema cuando se entiende que la vejez no es más que otra etapa de la vida, así lo creen las viejas de la revolución y así lo cree Moria Casán, que lejos de retractarse en los últimos días volvió a posar en sus redes en bikini junto al siguiente mensaje: “Reivindico la soberanía de mi matriz y mi cesárea en el día del birthday (cumpleaños) de Sofía Gala, video sin filtro, aguante la Revolución de las Viejas”.

Las trabas y las presiones provienen de afuera, de una sociedad que naturalizó durante años el edadismo, que no deja de ser un nombre formal para hablar lisa y llanamente de una forma de discriminación. Pero no todas las personas tienen la espalda que a Moria le dan su personalidad y su trayectoria mediática, ni el respaldo que se brindan mutuamente las viejas de la Revolución, por eso desde la organización están trabajando para que el Congreso sancione una ley contra la discriminación de las vejeces.

Las estimaciones que tienen desde la organización indican que en “2050 una de cada 6 personas será mayor de 65 años y de ella, el 57% serán mujeres”. La clave es pasar ese momento, que con la extensión de la esperanza de vida se volvió uno de los más largos de la vida de la mejor manera y ellas lo saben bien. Por lo que Aida concluyó que “para nosotras estar viejas, sentirnos creativas con energías para proyectarnos, para juntarnos y para disfrutar, es un privilegio”, pero lo más importante es que “somos viejas felices”.