Nuevos detalles del horror: ahora habló la abuela del bebé golpeado en La Plata

Luego de que salieran a la luz más imágenes aberrantes sobre el maltrato que sufría un nene de apenas 1 año y 9 meses en La Plata, en la jornada de ayer rompió el silencio la familia de la acusada, y en diálogo con EL DIA, reconocieron el caso de violencia infantil que causa conmoción entre los platenses.

Tal como informó este medio en su edición anterior, la Justicia de La Plata imputó a una adolescente de 17 años por lesiones contra su hijo que fue separado de la agresora, y trasladado a un hogar de menores.

En este contexto, Sonia, mamá de la joven imputada, decidió brindar su testimonio luego de que la tía y abuela (por parte del papá), lo hayan hecho en primera instancia.

La mujer explicó a este diario que ella se enteró de lo ocurrido el mismo día, y que al llegar al domicilio de su hija, le informaron que “la patrulla se la había llevado”. Inmediatamente, en medio del drama, fue a buscarla para que le de su versión.

“Me dijo que se golpeó en el sillón y le dije ‘decime la verdad porque soy tu mamá’. Y ahí me contó”. “Esa noche lo revisaron en la comisaría y lo primero que hicieron (desde Niñez) fue ver que tenía lastimada la encía y estaba sucio el pañal”, relató la abuela materna.

Sonia quiso -además- aclarar que su hija y su cuñada (la que grabó el video que confirma el maltrato) “hace rato están viviendo juntas”.

En esta línea continuó “Me dijo que (ellas dos) ya habían discutido y ella se iba a ir a vivir a otro lado. Ya había comprado una casilla para irse pero a la cuñada no le convenía quedarse ahí”, sumó en referencia a que los videos fueron publicados con la intención de retenerla.

“TIENE PROBLEMAS CON LA DROGA”

Tras un breve descargo de su versión en el caso, la mamá de la joven denunciada reveló que su hija “tiene problemas con las drogas”.

“Todos dicen que no, que es mentira, pero saben que estuvo internada a causa del consumo de estupefacientes”, agregó a su testimonio.

En esta línea, pidió que se investigue por las agresiones al resto de las personas ya que su hija tendría “dos tajos en la espalda” por los presuntos “golpes recibidos anteriormente en la casa donde vive”.

Por último reclamó que intervengan las autoridades porque está sufriendo hostigamiento y a través de “cuentas de Facebook truchos”.

“Yo no digo que mi hija hizo bien. Quiero que se investigue a todos”, afirmó. Respecto a la situación judicial de su familiar, Sonia consideró: “Se tiene que hacer cargo. La Justicia sabe lo que tiene que hacer con ella. A mi, me interesa mi nieto. Yo no sabía nada de los golpes”.

Cabe recordar que fueron las autoridades del Servicio de Niñez y Adolescencia local quienes afirmaron que el pequeño platense tenía varias heridas en su cara que eran compatibles con signos de violencia. “Tenía golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho”, describieron las fuentes.