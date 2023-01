Camila Homs rompió el silencio: chats fuertes, acuerdo millonario con De Paul y el cantito contra Tini

La modelo y ex pareja del futbolista que actualmente milita en el Atlético Madrid, se pronunció desde Punta del Este sobre los chats que se filtraron, en donde se involucra a su ex pareja, en medio de los conflictos tras la separación. En un reportaje para El Trece, Homs aprovechó para poner blanco sobre negro en varias cuestiones.

"Lo de los chats es verdad, son chats míos pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados, porque era algo interno, familiar. Me shockeó verlos. No me arrepiento de las cosas que dije, tengo mis motivos", afirmó enojada.

Además agregó que "cuando me enojo soy muy frontal y digo mil cosas, no solo a él. Digo lo que pienso cuando estoy embroncada. No entendés las cosas que puedo decir. Hiero mucho, pero lamentablemente es lo que me sale”.

Por otro lado, la modelo dio a entender que no le molesta el vinculo de su ex con la cantante Tini, pero que no le gusta ver sufrir a sus hijos. Al respecto de esto, Homs dijo: "A mí no me molesta nada siempre y cuando no se mezclen con mis cosas. Lo que hagan y deshagan me tiene sin cuidado, pero cuando se meten con lo más importante que tengo y veo sufrir a mis hijos aunque sea un poquito, ahí me duele mucho”.

¿ACUERDO MILLONARIO?

Tras las idas y vueltas entre el jugador del Atlético Madrid, Rodrigo De Paul y su ex pareja, Camila Homs, en las últimas horas se dieron a conocer detalles del presunto acuerdo económico que tendrían ambos, para poder continuar con su vida.

Quien se encargó de contarlos fue Ángel de Brito, en su programa "LAM" que se emite por América, quien aclaró que el volante campeón del mundo con Argentina, no habría aceptado la primera propuesta.

“Inicialmente, Camila había pedido 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos para llevar a los chicos a España, la flota de autos, que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York”, remarcó el conductor.

Según agregó el propio periodista, Homs obtendrá “el 10% del sueldo neto del jugador del Atleti como cuota mensual, que equivale a 30 mil dólares por mes. A su vez, también se le sumaría un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumiere, una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta".

Vale aclarar que la semana pasada, De Paul había denunciado penalmente por amenazas a la modelo y a su padre, quien habló en los medios con graves acusaciones e insultos sobre el futbolista. Todo se llevó a cabo en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.