Los abogados del docente Lucas Puig recusaron a un juez de Casación

Los abogados del docente Lucas Puig, sentenciado a 35 años de cárcel por dos presuntos casos de abuso sexual en un jardín de infantes de Los Hornos, en 2010, recusaron ayer a un integrante de la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que debe definir la suerte de la apelación contra ese fallo condenatorio.

Según surge de la presentación, el magistrado en cuestión es Ricardo Maidana, de quien hicieron notar sus aparentes lazos de amistad con el juez Ramiro Fernández Lorenzo, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, el cual intervino en el segundo juicio oral que se desarrolló por este caso y dictaminó, por unanimidad, la culpabilidad del profesor de música.

Al parecer, siempre en base al escrito que ingresó ayer en Casación, la pareja de Ramiro Fernández Lorenzo sería incluso auxiliar letrada de la Sala de Maidana, entendiendo estas razones como causal suficiente para el apartamiento.

Con la firma de los letrados Adrián Fernández Koenig y Daniel Apaz, que representan a Puig junto a Gastón Nicocia, el pedido de recusación hizo foco además en los vínculos laborales que tuvieron Maidana y Fernández Lorenzo.

En ese sentido, indicaron que en 2017, de acuerdo a lo que surge de la página de la Suprema Corte de Justicia, Maidana integró interinamente la presidencia de Casación como integrante de la Sala VI, la misma en donde Fernández Lorenzo actuaba como auxiliar letrado/relator.

Para eso acompañaron capturas de pantalla de redes sociales y hasta un link de Youtube, con frases que deslizarían un trato personal, frecuente y cercano entre ambos.

“La imparcialidad es fundamental en el sistema judicial y cualquier conexión directa o indirecta con el caso, puede comprometerla. Si el doctor Maidana tenía una relación personal o profesional, en relación a la conducta de actuación de un magistrado del TOC I sobre las cuales debe pronunciarse, esto podría plantear dudas sobre su imparcialidad, lo que justificaría la recusación”, dice el escrito de la defensa.

“Incluso si el doctor Maidana no tenía un conflicto de intereses real, la mera percepción de parcialidad, debería haber sido suficiente para justificar su excusación, como lo hicieron la doctora Budiño y el doctor Mancini. Si las partes o el público en general, de quien se toma en conocimiento estas circunstancias, creen que el juez no pudiera no ser imparcial, esto podría socavar la confianza en el sistema judicial”, agregaron.

Respecto de la mención de Budiño -María Florencia- y Mancini -Luis María-, se indicó que la primera decidió apartarse de intervenir en esta causa por tener amistad con un abogado defensor y el segundo por haber ordenado un recurso extraordinario en el ámbito del proceso.

Cabe destacar que, previo al ingreso del pedido recusatorio, la Comisión por la Libertad y Absolución de Lucas Puig y, representantes de la Comunidad Educativa de La Plata, habían acercado una nota a Casación, haciendo conocer las circunstancias, que después se usaron como base para la presentación formal.

Por último, sostuvieron que “para el hipotético y eventual caso de que el señor juez Ricardo Maidana no acepte la recusación que se vertebra, encontrándose dadas en autos entre otras situaciones la de gravedad institucional por las consideraciones fácticas y jurídicas desarrolladas y, las que podrían surgir de la prueba que se solicita efecto de probar dichos extremos invocados, hacemos reserva del caso Federal, a tenor de lo normado por el artículo 14 de la ley 48”.