El Pincha presentó sus números, con superávit y un pasivo igual a 2022

El próximo sábado se realizará la Asamblea Anual Ordinaria en Estudiantes en la cual la Comisión Directiva informará los números de la gestión entre el 1ro de julio de 2022 y el 30 de junio de este año.

Como primer dato que se buscará resaltar es el superávit del ejercicio que este año arrojó 14.074.185 pesos, un número importante pero que sin dudas está por debajo de lo mostrado el año pasado, cuando la cifra fue impactante: 1.239.136.119 pesos.

En las redes sociales algunos hinchas debateron respecto a ese número. y no fueron pocos los que indicaron que era muy bajo. Por lo pronto es importante informar que es el noveno consecutivo que arroja un ejercicio con superávit.

Pero claro, este año se abonaron 600 mil dólares de la última cuota del préstamo del banco Itaú para la construcción del estadio y no se realizaron ventas como sí otros años. Por el momento Leonardo Godoy, Benjamín Rollheiser y otros futbolistas que estaban en la órbita de clubes europeos siguen sin haber firmado su salida. La hora de las salidas será entre diciembre y enero próximos.

Según el Balance este año el Pincha tuvo menos recursos ordinarios que el año pasado: $7.404.751.724 contra los $9.192.151.657 de 2022. El plantel profesional generó menos en contraposición de lo recaudado por la apertura del estadio.

En tanto se hablará del pasivo, que en este ejercicio se mantuvo igual al año pasado. Y eso, en un club que contrajo deudas, es para resaltar. El número de este ejercicio es de $2.687.607.514 y el año pasado, ajustando los números a la inflación fue de 2.849.572.988 pesos. Pero las deudas exigibles se redujeron de manera considerable según el Balance que desde ayer está disposición de los socios y socias de la institución.

Al mismo tiempo se tratará, por incumbencia de los socios, la situación del fútbol femenino, que acaba de perder la categoría después de 25 años de manera ininterrumpida en Primera División.

Los dirigentes explicarán que el Club mantuvo el mismo apoyo económico de los últimos años pero que no se dieron los resultados. No es intención de la dirigencia quitar el apoyo y por eso no se descarta que haya un aporte externo para lograr un regreso a la máxima categoría.

DATOS DE LA ASAMBLEA PARA SOCIOS Y SOCIAS

La Asamblea será presencial y tendrá lugar en el bajo tribuna de 115, ingresando por la Puerta 8 con DNI, sin excepción. A las 9.00 se realizará la primera convocatoria, y la segunda, a las 10.00. Recién después de las 10:30 comenzará como sucede habitualmente con la exposición de la memoria.

Según informó el Club están habilitados para participar de la misma los Socias y Socios Vitalicias/os, Socias y Socios Activas/os con más de dos (2) años de antigüedad, Socias y Socios Adherentes con más de veinte (20) años de antigüedad, en estos dos últimos casos con la cuota de octubre 2023 paga.