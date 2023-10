“El partido me dejó sensaciones muy malas: somos como una moneda, tenemos dos caras”

Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa después de Martín Palermo, y fue curioso porque el protocolo de la Copa de la Liga indica lo contrario: primero el entrenador visitante, luego el local. A propósito de esto, hubo un par de versiones: la más fuerte dio por seguro que la demora del técnico del conjunto albirrojo fue consecuencia de una reunión en el vestuario donde les expresó a los jugadores su disconformismo.

“El partido me dejó sensaciones muy malas”, fue la primera frase de Domínguez en su contacto con el periodismo, y a continuación se refirió a los motivos por los cuales postergó a José Sosa al banco de los suplentes: “Nos inclinamos por José afuera por la continuidad de los partidos, para darle menos minutos considerando que en otros partido sufrió el desgaste”, y en consecuencia las razones por las que se inclinó por Alexis Manyoma titular: “Es un jugador más de ataque, y con él pensamos que íbamos a tener más predominio con la pelota”.

En otro momento se le hizo notar que Mauro Boselli, por separado, había sido muy autocrítico. “Hemos hablado con los jugadores antes del partido, sobre lo que nos iba a ofrecer el rival. Cuando un equipo está necesitado, por necesidad hace muchas cosas. Y a veces le gana a distintos objetivos. Lo tengo en claro. Y hablamos en el entretiempo por cómo se dio la primera parte... Somos una moneda, tenemos dos caras y hay que reconocerlo. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber a quiénes representamos. Es difícil tener un objetivo claro si no sabemos a quien representamos. No podemos dar esta angustia, porque fue angustiante este partido. Tenemos que mirarnos en el espejo. Hay que tener la humildad de reconocerse, sino el rival va a hacer lo que quiere y nosotros no, como en el primer tiempo”.

Sobre su estado de ánimo tras la derrota en Vicente López, Domínguez fue abarcativo al manifestar que “no me enoja sólo lo que tiene que ver con los jugadores, porque todos somos parte. No son los jugadores solos, somos un grupo. Tengo que encontrar la solución inmediata para buscar generar certezas, confianza, esa que hoy hemos perdido por completo. Siento que no somos esto, pero tenemos que entender a quién representamos, por quién jugamos. No se nos puede olvidar jamás. Tenemos que tener humildad, los pies sobre la tierra. Por algo el equipo compitió como lo hizo en la Copa Sudamericana. Estuvo a la altura, aunque no nos alcanzó. Y en Copa Argentina estamos en una semifinal, cerca de la Copa Libertadores... No nos podemos relajar”.

Cuando se le preguntó por Mayoma y Javier Altamirano, dijo que “hay que esperarlos”.