VIDEO. Sonrisas, miradas y una canción "a los gritos", las reacciones de Jésica Cirio tras el escándalo de Insaurralde

Los videos, las imágenes y las investigaciones sobre Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito tras sus lujosas vacaciones en un yate de Marbella, hicieron que los ojos también se posen sobre Sofía Clerici (actual pareja) y Jésica Cirio (ex).

El escándalo sigue teniendo varios capítulos, pero justamente alguien que no se había pronunciado hasta el momento sobre este tema, fue la propia Cirio, que junto a Diego Leuco conduce "La Peña de Morfi".

En el programa, estaba de invitado el artista de "Turf" Joaquín Levinton, que entre otros tantos temas, cantó "Yo no me quiero casar ¿y usted?".

En la letra de este tema, se resalta: "No tengo tiempo para saber, si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?. Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar, no conozco a nadie que no haya terminado mal...".

Justamente, las cámaras posaron sobre la conductora, que con sonrisas cómplices y junto al fervor de sus compañeros, hacia varios gestos que podrían ser comprendidos como una canción que tranquilamente se puede adaptar a lo que ocurrió con su ex marido.

Más allá de las suspicacias que se generaron en redes y en varios comentarios que dejó el tema, Jésica Cirio no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en ningún momento del programa.