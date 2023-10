Platenses de selección: buscan dejar una huella en los Esports

Romina Pacheco y Milena Evangelista viajan esta semana a Chile en donde representarán al país en el primer Campeonato Panamericano de Deportes Electrónicos que se desarrollará del 2 al 4 de noviembre en el marco de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Ambas jóvenes son miembro de la selección femenina de DOTA 2, un videojuego multijugador de arena de batalla en línea -MOBA por sus iniciales en inglés- en donde se enfrentan equipos de cinco jugadores. “Dota significa Defense of the Ancients, cada equipo tiene una especie de base, por así decirlo, a la que tiene que defender. A medida que vas golpeando o matando al equipo rival te vas armando y vas ganando cada vez más nivel, a medida que vas teniendo más nivel vas tirando las torres que defienden el ancestro y una vez que rompes el ancestro ganaste la partida”, explicó Romina a EL DIA.

Romina tiene 30 años y es madre de Lionel un niño de 11 también fanático de los videojuegos. Nació en Villa Lugano a donde se crió junto a su familia, pero a los 19 llegó a La Plata para estudiar veterinaria en la UNLP y nunca más se fue.

Si bien comenzó a jugar DOTA 2 a los 13, se introdujo en el mundo gammer desde muy chica. “Juego desde que tengo uso de razón”, reconoció la joven y le adjudicó su temprano ingresó a este ámbito gracias a su primo mayor. “Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, entonces él me fue inculcando cosas que en ese momento -en los ‘90- quizás estaban más ligadas a los varones. Jugábamos al Family, al Sega, al Mario, a los Pokémon, a los Zelda, entre otras cosas”, relató.

Milena tiene 31 años y en sus días combina su trabajo en la Tesorería del ministerio de Educación bonaerense con las largas sesiones de entrenamiento junto a sus compañeras de selección. Su hobbie es jugar al voley, actividad que practica en el club Alberti y según ella le sirve para mantenerse en forma ya que “no tenemos preparador físico o alguna rutina, algo que otros equipo si suelen tener”, señaló.

Su camino dentro del universo gammer fue similar al de Romina. También empezó cuando era una nena: “En casa siempre hubo consolas, de chiquita tenía el Family, después seguí con el Sega y la PlayStation. Ya con la llegada de la primera computadora a mi casa empecé jugando Age Of Empires y después ya empecé a ir al cyber con mi hermano más chico, en donde empezamos con los juegos online y a los 13 empezó mi pasión por este juego en particular”, contó la joven.

Del hobbie al profesionalismo

Los primeros pasos de ambas dentro de estas disciplinas no difieren de los caminos de otros jugadores amateurs. Jugaron en sus casas, en cybers, con amigos o solas pero después de tanto tiempo invertido en eso hubo algo que les hizo un y se dieron cuenta que podían saltar al profesionalismo.

Para Romina eso ocurrió cuando notó que “le metía demasiadas horas a esto, era tan fan y me gustaba tanto que todo el tiempo quería jugarlo, aprender y mejorar. En épocas en las que estaba más metida llegué a jugar 15 partidas por día, cuando duran aproximadamente entre 25 y 45 minutos cada una”. Pero a pesar de esta dedicación el juego “no interfería con mi vida, por mas que le metía muchísimas horas igual me iba bien en el colegio, salía con mis amigos, hacía lo mismo que cualquier adolescente, pero siempre buscaba el tiempo para jugar al Dota 2”, manifestó.

“Yo siempre fui de jugar por pasión y para superarme día a día, he tenido varios equipos femeninos pero participábamos pocos torneos que habían de forma online, es algo que siempre me gustó y soñé que pasara. Hoy por hoy puedo decir que estoy cumpliendo lo que más quise en mi vida, competir de manera profesional en un juego que amo y mejor aún representando a mi país”, afirmó por su parte Milena quien además sostuvo que “hace ya un año que los torneos femeninos están creciendo muchísimo en Sudamérica, y también a nivel global”.

Pero como en toda actividad cuando se da el salto al profesionalismo implica comenzar con una cierta disciplina y rutinas de entrenamiento. En ese sentido Milena indicó que en los últimos meses ya con la mente puesta en el torneo que tienen por delante “estuvimos entrenando mucho con las chicas, día a día le dedicamos una carga horaria importante a los juegos y esta semana trabajamos mucho más aún. Personalmente trato de concentrarme en mi entrenamiento individual y ya cuando nos juntamos con el equipo a jugar estamos todas en sintonía”.

Las jugadoras no entrenan solas, tiene un “cuerpo técnico que nos ayuda mucho con la parte pedagógica, tenemos entrenamientos que tienen que ver más con el equipo, con la coordinación, la comunicación. Son como actividades didácticas para ir mejorando lo que sería la relación entre nosotras como equipo, como grupo, porque esto claramente se transmite a lo que es el juego”, detalló Romina. En esa línea añadió que “más allá de lo técnico, de lo mecánico, también es importante tener ese lado entrenado”.

“Ninguna vive de esto, todas tenemos nuestras cosas, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras familias entonces hacemos como podemos y cuando podemos”, remarcó Romina.

La importancia de representar el país

Si bien no es la primera vez que representan al país en un certamen internacional las características de la competencia le agregan un plus especial. “La verdad no sé si siento nervios, pero si mucho entusiasmo, estás representando a Argentina frente al resto de los países de América. Incluso para mí es mucho más importante que lo que viví en Estambul”, aseguró Romina en referencia al primer torneo internacional del que participó esta selección en tierra turca.

“Es un montón”, se sinceró Milena sobre lo que les espera en los Juegos Panamericanos. “En el momento en el que esté jugando voy a sentir muchísima presión, porque es algo que jamás imaginé y quiero dar todo lo mejor de mi. Es una felicidad increíble la que siento por tener la oportunidad de estar ahí compitiendo para dejar a mi país en lo más alto. Por ahora no estoy nerviosa, espero mantenerme así hasta el final de la competencia”, expuso la joven.

Mientras ultiman todos los detalles previo al viaje al país trasandino, Milena concluyó que además de la experiencia personal, espera que la inclusión de la disciplina en los Juegos Panamericanos sirva para terminar con los “prejuicios que hay con el tema de los videojuegos, muchas personas no están de acuerdo con que estén los Esports en los Panamericanos, pero es un cambio que se tiene que empezar a aceptar, como ha pasado con otras cosas a lo largo de la vida no. Es una oportunidad para muchas personas que dedican muchísimo tiempo esto, que se sepa que no es sólo un juego”.

Del 2 al 4 de noviembre las selecciones argentinas participaran del Panamericano de Santiago en el que además de Dota 2 se incluyó un torneo de eFootball, disciplina que también contará con representación nacional.

