Estás en nuestros corazones, Rod

¿Te dijimos que te queremos? ¿Te lo dijimos lo suficiente? Anoche, en GEBA, el público argentino volvió a confirmar su romance con Rod Stewart a quien, sin dudas, llevamos en nuestro corazón.

A cinco años de su última visita, Sir Rod volvió y lo hizo con un show en el que no faltaron las referencias a ese amor de larga data con el público local y que, incluso, terminó con el músico inglés emocionado, luego de que sus “ángeles” entonaran una estrofa del “No llores por mí Argentina” con el que eligió despedirse tras dos horas de espectacularidad.

Pero antes, en medio de su clásico “You are in my heart”, en el que en la pantalla gigante se iban sucediendo imágenes del club de sus amores, los Celtics de Escocia, Rod tiró la bomba: “Ustedes son los campeones del mundo. Messi, te llevo en mi corazón”.

Durante esa performance, no faltaron imágenes de Qatar, de los partidos disputados y ganados por la Selección y de hinchas abrazados y con la emoción a flor de piel. Fue uno de los grandes momentos de una noche especial en la que Sir Rod jugó su propio partido.

Como Messi, que a pesar del paso de los años y con un cuerpo que empieza a pasar facturas aún sigue siendo Messi, Rod demostró que su esencia sigue intacta pero la hizo lucir gracias al notable acompañamiento de doce artistas en escena que hicieron del show un espectáculo mayor.

Con seis músicos varones -muchos de los históricos- entre los que sobresalió el saxofonista que fue ovacionado en varios pasajes de la noche, Rod también tuvo, como Charly, a sus “ángeles”: seis multifacéticas artistas que hicieron desde los coros, hasta los bailes, y que se pusieron a la orden del día cuando el show lo necesitó: tocaron el arpa, la mandolina, los violines y las guitarras e, incluso, se hicieron cargo del show para darle respiro al anfitrión.

Un anfitrión que llegó al escenario media hora más tarde de lo esperado pero que, como prometió, gracias a la traducción de una joven a la que en dos oportunidades hizo entrar para solucionar la barrera idiomática (la última vez, con ternura, le preguntó si la estaban pasando bien), regaló una actuación en la que pasaron más de veinte clásicos.

Tras abrir con “Addicted to love” (1986), rodeado por sus seis “ladies” en guitarra, y con su potente banda de hombres detrás, Rod se fue despachando con un repertorio que fue celebrado por un público de mayores de 35.

Canciones como “Having a Party”, “It’s a Heartache”, “Maggie”, “i’d Rather go blind” y “Downtown train” fueron sucediéndose casi sin pausa de la mano de un gran artista que, con cinco cambios de vestuario muy glamorosos, y siempre a tono con el de sus chicas, se ganó todos lo aplausos.

Inoxidables como “Talk about” y “Have i told you”, en el que volvió a manifestar su amor por los argentinos (“¿Les he dicho cuánto los quiero?”, nos regaló) fueron dando paso al final de una gran velada que tuvo homenajes -desde Christine McVie hasta Tina Turner, fallecidas recientemente- y que cerró con el bailable “Do Ya Think I'm Sexy” (1978) pero que continuó con “Sailing” (1975) convirtiendo al predio en un verdadero mar de emoción.

La apertura del show estuvo a cargo de Coral Campodónico que, como invitados, llevó al baterista y cantante de Los Auténticos Decadentes con los que sorprendió a los fans de Stewart que desde temprano fueron copando el predio.