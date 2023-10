"Violento es...": Verón con los tapones de punta contra el Aprevide

Juan Sebastián Verón hizo un intenso descargo contra la sanción que Aprevide impuso a Estudiantes en el Estadio UNO luego del clásico. El ex capitán albirrojo salió al cruce por las acusaciones de violencia.

Además, recogió el guante de las declaraciones de Eduardo Aparicio, titular de la Aprevide. Desde su cuenta de Instagram, el vicepresidente de Estudiantes aseguró que “ofensivo y violento es que le roben a la gente, que le hagan creer que hacen las cosas por ellos, que le van a mejorar la vida y siguen en la misma joda de siempre”.

“La ostentación, cuando la estamos pasando para el culo. Ahora, quieren robarnos esto también. Una ridiculez enorme, la gente de Estudiantes viene teniendo un comportamiento ejemplar y te salen con esto, aparte te sancionan, de no creer. Para terminar, fue 7 a 0, no se tiene que poner nadie loco”, continuó.

En las manos del arquero

Mariano Andújar tampoco se quedó callado ante la sanción de la entidad encargada de la seguridad deportiva. A modo de unir los reclamos del fútbol local, recordó la represión en el Bosque el año pasado en el partido de Gimnasia vs Boca.

Con dos imágenes de la parcialidad albirroja reclamando justicia por Lolo Regueiro, Andújar escribió: “Violento es que a un año (de su muerte) haya que seguir pidiendo Justicia”.

La sanción de Aprevide y el descargo de Aparicio

La Aprevide, a través de un comunicado, argumentó la sanción a Estudiantes “en virtud de los hechos acontecidos y habiéndose constatado el ingreso indebido de bengalas de humo, la exhibición de banderas alusivas al equipo rival y mamelucos con la letra B de color azul, incitando a la violencia y contrariando tanto lo convenido en la reunión de coordinación como la normativa vigente en materia de seguridad deportiva”.

Así, durante los próximos dos partidos como local tendrán la tribuna de 57 con el 80% de aforo. Además, no podrán entrar durante ese período ni bengalas, bombos, trompetas, papeles, tirantes, banderas de cualquier tamaño, fuegos artificiales o humo.

Por su parte, Eduardo Aparicio retrucó que será la institución albirroja la que tendrá que “explicarle a cada hincha la sanción”. “El club hizo su descargo y seguimos investigando, tenemos los rostros identificados y le pedimos al club que detecte a esos socios, los dirigentes no cumplieron con lo pactado”, añadió.

“Algo pasó porque hubo un individuo que repartía bengalas como caramelos. Con la misma vara se castiga a todos por igual, ese telón con el 7 no lo organizan los hinchas. No habrá acrílico en UNO. No tuvo similitudes con lo sucedido en la cancha de Gimnasia”, se extendió Aparicio.

“El mal uso de la pirotecnia es grave. Parece que sólo fue sancionado por el 7 y los fantasmitas. Tuvimos 30 detenidos antes de que empiece el partido por cacheos con pirotecnia. La Ley dice bien claro que el organizador es el responsable de lo que pasa en el evento deportivo. Una hora antes del partido, la gente de explosivos revisó y no detectó nada”, concluyó el titular de la Aprevide.