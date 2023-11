VIDEOS. "Loco un poco nada más": Joaquín Levinton eligió su candidato para el balotaje

En la semana previa al balotaje, tras un debate con cruces calientes entre los dos candidatos, la calle expresa su decisión y opinión sobre Sergio Massa, Javier Milei y el futuro de Argentina. Entre ellos, apareció Joaquín Levinton líder de Turf, quien marcó una posición tajante.

En medio de la transmisión en vivo de la señal televisiva de Crónica TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cantante apareció junto a su pareja y fue entrevistado. Al ser consultado sobre qué candidato va a votar el domingo, Levinton amagó a colocar en la urna la boleta de Javier Milei y terminó colocando la de Sergio Massa. Acerca de las razones que lo impulsan a votar al candidato oficialista, afirmó: "Creo que es por votar al menos chiflado".

"La veo bastante caótica y, de las opciones, creo que hay muy poca gente que vota con algún tipo de convicción", respondió ante la pregunta de cómo ve la actualidad y los candidatos presidenciales. Además, se refirió al debate y describió a Masa como "un poco más suelto" y, a comparación del segundo debate, bromeó: "Me gustaba el debate anterior cuando dijo 'Hasta aquí has llegado Milei', me pareció divertido".

Los de Crónica estaban haciendo un móvil en la calle para ver a quién votaba la gente y de repente apareció JOAQUÍN LEVINTON 😭😭 pic.twitter.com/2rmzXPXYMt — fefe (@fedeebongiorno) November 14, 2023

En ese sentido, durante la entrevista, señaló que "no le cree a ningún político" y agregó: "Siempre voté a Luis Zamora, pero ahora tengo estas dos situaciones". Así, criticó al candidato de La Libertad Avanza: "Lo de la motosierra es medio raro, es una locura. Me causaba gracia porque estaba con la motosierra y le pasaba al lado de la persona que tenía al lado y creo que no hay nada más peligroso que eso".

Como si fuera poco, durante sus declaraciones, una mujer intervino y salió a cruzarlo por sus críticas al candidato de la oposición. Ante las acusaciones vertidas de los dos candidatos, el cantante tomó el micrófono y comenzó a debatir sobre la actualidad económica del país y personal.