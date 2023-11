Se supo: Silvia Süller sufrió un duro accidente doméstico que generó gran preocupación

Resulta que, su llamativa ausencia en la red social TikTok, que en el último tiempo era el canal de comunicación utilizado para poder encontrarse virtualmente con sus seguidores fue lo que en un principio encendió las alarmas.

Así, se confirmó que lo sucedido fue que un grave accidente doméstico que la tuvo alejada de las pantallas. Así, la lesión que sufrió incluyó daños en su hombro, espalda y brazo. Y desde los medios aseguraron que: “Hay una preocupación bastante importante por Silvia Süller. En los últimos días tuvo un accidente doméstico que le afectó el hombro, la espalda y un brazo. Está recuperándose favorablemente, pero no la pasó nada bien”, afirmaron los programas especializados.

Asimismo, afirmaron que Silvia optó por no entrar en detalles sobre cómo ocurrió el accidente, pero se confirma que involucró una caída y un impacto contra el suelo. Por otra parte, se supo que la mediática se recupera favorablemente al cuidado de su familia.

Por último, vale destacar que justamente hace unos días atrás, Suller se refirió a sus seres queridos: “La familia que me tocó realmente no tiene palabras”, dijo la exmujer de Silvio Soldán. “Mi papá tenía mucha plata por eso a mí me parece muy extraño que solamente hayamos cobrado lo de la casa”, manifestó cuando comenzó a hablar con el conductor. “Vos ganaste mucho dinero, fuiste una primera figura de la calle Corrientes y fuiste la pareja de un millonario como Silvio Soldán, ¿de todo eso no te quedó nada?”, le consultó Ventura. “Siempre gané muy bien y viví muy bien”, respondió Silvia. Y agregó detalles de su presente: “Vivo de la jubilación mínima, que es más de 100 mil pesos y también cobro otros 100 mil que no voy a decir de qué. En realidad, tengo mi techo propio, vivo bien, ahora me voy al shopping a comprarme un par de botas, no tengo problema. En total, yo vivo con 300 mil pesos por mes”, había confesado en su momento.