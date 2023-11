Jésica Cirio reveló sus exigentes requisitos que tienen que tener los hombres para enamorarla: "Tiene que ser..."

La modelo, actriz y conductora de "La Peña de Morfi", Jésica Cirio, fue contundente al describir sus exigencias al momento de encontrar un nuevo amor.

En la actualidad, se la puede ver muy cercana al empresario Elías Piccirrillo, pero lo cierto es que de ninguna de las dos partes confirmaron la relación, aunque hace pocos días, compartieron el casamiento de un productor de Telefé.

"Me gustaría admirar a la persona que tenga al lado. No me quedo solo con el momento de mimos y besos", aseguró en primera instancia.

"Tiene que ser interesante e inteligente para atraer mi visual", sumó a "sus pedidos".

Por último, agregó: "La persona que me conquiste tiene que tener la misma o más personalidad que yo. No dejarse vencer tan simplemente”.